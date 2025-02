Mediat: Örebron epäilty kouluampuja on ampunut itsensä

Ruotsissa Örebron epäilty kouluampuja on ampunut itsensä, kertoo Expressen viitaten poliisin tietoihin. Myös uutistoimisto TT kertoo lähteisiinsä viitaten ampujan tehneen itsemurhan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ainakin viittä ihmistä on ammuttu, kertoo poliisi. Ammuttujen tilasta ei heti ollut tietoa. Ampuminen tapahtui Risbergskan koululla, jossa tarjotaan aikuiskoulutusta.

Hälytys tapauksesta tuli noin kello puoli yhdeltä iltapäivällä paikallista aikaa. Hieman kahden jälkeen iltapäivällä poliisi ilmoitti, että välikohtaus koulun sisällä on ohi, mutta tapauksesta aiheutuva vaara ei ole ohi.

Poliisi luokittelee tapauksen alustavasti murhan yritykseksi, tuhopoltoksi ja törkeäksi aserikokseksi. Poliisi ilmoitti myös, että haavoittuneiden joukossa ei ole poliiseja. Aiemmin muun muassa Expressen uutisoi, että poliiseja olisi ammuttu.

Paikallinen sairaala on vahvistanut ottaneensa vastaan potilaita koululta.

IHMISIÄ on kehotettu pysymään poissa koulun alueelta ja sen lähistöltä. Koululla on poliisihelikopteri, lukuisia ambulansseja ja runsaasti poliisin yksiköitä.

Ruotsin radio haastatteli yhtä koulun rehtoreista.

- En tiedä kaikkea. Asiat ovat epäselviä. Olen vielä koulussa. Kuulin pamauksia. jotka luultavasti olivat laukauksia, mies kertoi puhelimessa.

Rehtorin mukaan osa koulusta on saatu evakuoitua ja ne ihmiset, joita ei ehditty evakuoida, ovat suojautuneet sisälle.

Ruotsin oikeusministeri Gunnar Strömmer kommentoi tapausta uutistoimisto TT:lle.

- Raportit Örebrossa tapahtuneesta väkivallasta ovat hyvin vakavia. Poliisi on paikalla ja operaatio on täydessä vauhdissa. Hallitus on tiiviissä yhteydessä poliisiin ja seuraa tiiviisti tapahtumien kulkua, Strömmer sanoo.

Juttua täydennetty 4.2. kello 16.50.