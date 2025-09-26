Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.9.2025 13:17 ・ Päivitetty: 26.9.2025 13:17

Mediat: Sarkozy joutuu istumaan – edellinen vankilaan tuomittu presidentti veljeili natsien kanssa

LEHTIKUVA / AFP / JULIEN DE ROSA
Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy oikeudessa Pariisissa 25. syyskuuta.

Ranskalaismedioiden mukaan on todennäköistä, että torstaina viiden vuoden vankeusrangaistukseen tuomittu Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy joutuu vankilaan joka tapauksessa ainakin lyhyeksi ajaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Näin arvioi esimerkiksi Franceinfosivusto.

Sarkozystä tullee näin ensimmäinen vankilaan joutuva Ranskan presidentti sitten Philippe Petainin, joka johti natsien kanssa veljeillyttä Vichyn Ranskaa.

-  Jos he välttämättä haluavat, että nukun vankilassa, niin sitten nukun vankilassa. Pääni pidän silti uljaasti pystyssä, Sarkozy uhitteli torstaina tuomionsa kuultuaan.

Sarkozya ei kuitenkaan vangittu torstaina tuomion julistamisen jälkeen. Sen sijaan hänen täytyy saapua Ranskan vakavia talousrikoksia tutkivan syyttäjäviraston (PNF) eteen 13. lokakuuta, jolloin hänelle ilmoitetaan vankeusrangaistuksen alkamispäivä. Asiasta kertoi torstaina Franceinfo-sivusto lähteidensä perusteella.

SARKOZYN vankeusrangaistus on määrä panna täytäntöön seuraavien neljän kuukauden kuluessa. Franceinfon mukaan Sarkozy viettää siis ensimmäisen yönsä vankilassa viimeistään 13. helmikuuta.

Vaikka Sarkozy on ilmoittanut valittavansa tuomiostaan, tuomion täytäntöönpanoa ei keskeytetä valitusprosessin ajaksi.

Ranskalaismedioiden mukaan 70-vuotias Sarkozy voisi kuitenkin vielä vangitsemisensa jälkeen anoa vapautusta tai vankeusrangaistuksensa muuttamista ehdolliseksi.

Sarkozyn tuomio liittyy hänen vuoden 2007 presidentinvaalikampanjansa rahoitukseen. Hänen todettiin syyllistyneen salaliittoon.

Lisäksi Sarkozy joutuu maksamaan 100  000 euron suuruisen rikesakon. Hän ei myöskään saa toimia julkisessa virassa viiteen vuoteen ja on vaalikelvoton sen ajan.

Vaikka Sarkozy tuomittiin salaliitosta, hänet vapautettiin muista syytteistä, joita olivat muun muassa laittoman vaalirahoituksen vastaanottaminen ja korruptio.

