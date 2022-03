Mediatiedot: Öljyn ostaminen Venäjältä alennushintaan kiinnostaa Intiaa

Intia harkitsee Venäjän tarjousta, jonka mukaan maa voisi ostaa Venäjältä öljyä alennettuun hintaan, kertoo yleisradioyhtiö BBC viitaten uutistoimisto Reutersin tietoihin. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Intia joutuu tuomaan jopa 80 prosenttia öljystään, mutta venäläisen öljyn osuus on normaalisti alle kolme prosenttia tästä. Koska öljyn hinta on ollut jatkuvassa nousussa, Intia on etsinyt mahdollisuuksia leikata energiakulujaan.

Reutersin haastatteleman virkamieslähteen mukaan alennusöljy sopisi mainiosti Intian suunnitelmiin eivätkä länsimaiden pakotepäätökset huoleta sitä.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjää vastaan ennennäkemättömän rajut talouspakotteet sen jälkeen kun maa hyökkäsi Ukrainaan yli kaksi viikkoa sitten.