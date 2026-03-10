Mediatiedot: Yli puolet Iranin naisten jalkapallomaajoukkueesta hakenut turvapaikkaa Australiasta

Viiden pelaajan kerrottiin jo maanantai-iltana Suomen aikaa saaneen turvapaikan, ja Australian ABC:n mukaan tiistaina kaksi muutakin oli hakenut turvapaikkaa.

ABC:n tietojen mukaan ainakin yksi turvapaikkaa hakeneista pelaajista kieltäytyi juuri ennen lähtöä nousemasta Sydneystä lähtevään lentokoneeseen, joka kuljetti joukkueen Malesian Kuala Lumpuriin.

Sydneyn lentokentällä paikalla ollut Australian sisäministeri Tony Burke kertoi, että jokaisella joukkueen jäsenellä oli mahdollisuus keskustella sisäministeriön kanssa ennen lähtöä Australiasta.

- Heillä oli mahdollisuus päättää siitä, mitä he haluavat tehdä. He saivat keskustella sellaisessa tilassa, jossa kukaan ei voinut heitä painostaa, Burke sanoi.