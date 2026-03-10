Palkittu politiikan aikakauslehti.
Ulkomaat

10.3.2026 16:34 ・ Päivitetty: 10.3.2026 16:34

Mediatiedot: Yli puolet Iranin naisten jalkapallomaajoukkueesta hakenut turvapaikkaa Australiasta

AFP / LEHTIKUVA
Pelaajat leimattiin pettureiksi Iranissa kun osa heistä kieltäytyi esittämästä kansallislaulua Australiassa pelatun Aasian mestaruusturnauksen avausottelussaan.

Iranin naisten jalkapallomaajoukkueen pelaajista ainakin seitsemän on hakenut turvapaikkaa Australiasta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Viiden pelaajan kerrottiin jo maanantai-iltana Suomen aikaa saaneen turvapaikan, ja Australian ABC:n mukaan tiistaina kaksi muutakin oli hakenut turvapaikkaa.

ABC:n tietojen mukaan ainakin yksi turvapaikkaa hakeneista pelaajista kieltäytyi juuri ennen lähtöä nousemasta Sydneystä lähtevään lentokoneeseen, joka kuljetti joukkueen Malesian Kuala Lumpuriin.

Sydneyn lentokentällä paikalla ollut Australian sisäministeri Tony Burke kertoi, että jokaisella joukkueen jäsenellä oli mahdollisuus keskustella sisäministeriön kanssa ennen lähtöä Australiasta.

- Heillä oli mahdollisuus päättää siitä, mitä he haluavat tehdä. He saivat keskustella sellaisessa tilassa, jossa kukaan ei voinut heitä painostaa, Burke sanoi.

Joukkueen jäsenille annettiin myös mahdollisuus keskustella perheenjäsentensä kanssa. Aikaisemmin muun muassa CNN kertoi, että turvapaikkaa hakeneiden pelaajien perheitä oli uhattu.

JOUKKUEEN pelaajat leimattiin pettureiksi Iranin valtiontelevisiossa, kun osa heistä kieltäytyi esittämästä kansallislauluaan Australiassa pelatun Aasian mestaruusturnauksessa avausottelussaan. Seuraavassa ottelussa joukkue taas lauloi kansallislaulun, mikä herätti epäilykset pakottamisesta.

Australiassa oleva Iran International -tv-kanavan kirjeenvaihtaja oli melko varma pakottamisesta.

- On täysin selvää, että Iranin islamilaisen tasavallan hallinto ja Australiassa oleva turvallisuusryhmä pakottivat heidät laulamaan kansallislaulun, kirjeenvaihtaja sanoi ABC:lle.

IRANIN entisen shaahin poika Reza Pahlavi vaati Australiaa myöntämään Iranin naisten jalkapallomaajoukkueelle poliittisen turvapaikan, sillä joukkueen pelaajat eivät ole hänen mukaansa kotimaassaan enää turvassa.

Maanantai-iltana Suomen aikaa ainakin seitsemän joukkueen pelaajaa lähti hotellistaan Australian poliisin saattamina. Noiden pelaajien joukossa olivat ainakin ne viisi, joille turvapaikka myönnettiin.

Australian pääministeri Anthony Albanese alleviivasi tiistaina, että Australia tarjoaa apuaan kaikille joukkueen naisille.

