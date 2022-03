Medvedev: Venäjä voi käyttää ydinasetta – tämä pitää muistaa ja tehdä vastuullista politiikkaa

Venäjän ex-presidentti Dmitri Medvedev puhui jälleen ydinaseiden käytöstä venäläisen Ria Novosti -uutistoimiston haastattelussa lauantaina. Medvedev sanoi, että ydinsodan uhka on ollut vuosikymmeniä olemassa. Samalla hän toisti, että Venäjä voi käyttää ydinasetta, jos maan olemassaolo on uhattuna. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Asevoimien entisenä ylimpänä komentajana olen hyvin selvillä tästä. Kaikki tietävät, että Nato-maiden ohjusten maalit ovat maamme alueella, kun taas meidän ydinaseemme on suunnattu Euroopassa oleviin kohteisiin ja Yhdysvaltoihin. Sellaista elämä on. On kuitenkin syytä pitää aina tämä mielessä ja harjoittaa vastuullista politiikkaa, Medvedev evästi.

Medvedev muisteli myös vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisiä ja muistutti, ettei sen jälkeen määrätty valtavia pakotteita.

- Vaikka kaikki ovat nyt epämiellyttävässä asemassa, olisi nytkin silti kommunikoitava. Vaikkapa vain sen takia, että vältettäisiin ei-toivotut seuraukset, kuten sellainen kauhea asia kuin Venäjän ja Naton välinen konflikti. Mutta nyt kaikki on pakotteiden piirissä ja jokainen on jollain listalla.

Medvedev on nykyään Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja.

Lvivin lähelle osui ohjuksia

Lähellä Puolan rajaa sijaitsevan Lvivin kaupungin läheisyyteen osui lauantaina illan suussa ainakin kaksi ohjusta. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin viisi ihmistä haavoittui iskussa.

Lviv on strategisesti erittäin tärkeä, koska sen kautta kulkee Ukrainaan aseita ja humanitaarista apua. Kaupungin keskusta kuuluu YK:n kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökohteisiin.

Venäläisten kerrottiin niin ikään lauantaina tunkeutuneen Tshernobylin ydinvoimalan lähellä sijaitsevan Slavutitshin kaupunkiin Kiovan pohjoispuolella. Myöhemmin joukkojen kerrottiin vetäytyneen kaupungin keskustasta sen laitamille ja vapauttaneen aikaisemmin sieppaamansa pormestarin.

Ukrajinska Pravda -lehden mukaan ukrainalaiset järjestivät rauhanomaisen protestin venäläisjoukkoja vastaan.

Kaupungissa asuu etenkin Tshernobylin ydinvoimalan työntekijöitä. Venäjä valtasi ydinvoimalan helmikuun lopussa.

Kiovassa peruttiin lauantai-iltana aikaisemmin päivällä ilmoitettu ulkonaliikkumiskielto, joka olisi kestänyt maanantaiaamuun saakka.

Zelenskyi pyysi Qataria lisäämään maakaasun tuotantoa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt Qataria lisäämään maakaasun tuotantoa, jotta Venäjä ei voi käyttää energiaansa muiden maiden painostamiseksi. Hänen mukaansa Qatar voi tehdä paljon Euroopan vakauttamiseksi.

Zelenskyi puhui videoyhteyden välityksellä kansainvälisessä politiikan- ja liike-elämän vaikuttajien tapaamisessa Doha Forumissa. Qatar on yksi maailman suurimmista maakaasun tuottajista.

Lisäksi Zelenskyi syytti Venäjän ”kehuskelevan” sillä, että maa voisi tuhota ydinaseillaan, ei vaan kokonaista valtiota, vaan koko maapallon. Zelenskyin mukaan Venäjän puheet kiihdyttävät vaarallista ydinasevarustelua.