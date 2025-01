”Meidän on pidettävä pää kylmänä” – Pääministeri Orpo kommentoi Trumpin virkaanastujaisia

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Euroopan ja Suomen on pysyttävä rauhallisena maanantaina virkakautensa aloittaneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhteen. Demokraatti Demokraatti

Orpo nosti aiheen esiin puheessaan Smolnassa tiistaina Suomen EU-vaikuttamisen tavoitteita käsittelevässä seminaarissa.

– Eilen pääsimme kuulemaan Trumpin virkaanastujaisten myötä Yhdysvaltojen uuden presidentin ensimmäiset sanat. Meidän on pidettävä pää kylmänä. Yhdysvallat on Euroopan keskeisin liittolainen, Orpo sanoi työmarkkinajärjestöjen, elinkeinoelämän ja järjestökentän edustajille.

– Me ymmärrämme hyvin Trumpin näkemyksen siitä, että Euroopan on kannettava enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Tulemme varmasti kuulemaan monenlaisia avauksia presidentti Trumpin suunnalta. Arvioidaan isoa kuvaa ja tekoja, ei juosta yksittäisten heittojen perässä pää kolmantena jalkana. Tämä pätee niin Euroopan maihin kuin Suomeenkin, hän jatkoi.

EU-POLITIIKAN keskeisimpiä teemoja tänä vuonna ovat Orpon mukaan puolustuksen vahvistaminen ja Ukrainan tuki.

– Me suomalaiset käsitämme, miten syvällisesti Euroopan turvallisuustilanne on Venäjän aggressiivisen hyökkäyssodan jälkeen muuttunut, ja mitä se meiltä eurooppalaisilta edellyttää. Lisää tukea Ukrainalle ja ukrainalaisille. Uutta ajattelua ja voimavaroja turvallisuuteen ja puolustukseen.

Orpo vakuutti puhuvansa Ukrainan tuen puolesta Eurooppa-neuvostoissa ja muutaman viikon päästä järjestettävässä puolustukseen keskittyvässä huippukokouksessa.

– Yhdysvaltojen linjauksista riippumatta Euroopan on otettava suurempi rooli Ukrainan tukemisessa. Ukrainan tuki liittyy suoraan Euroopan omaan turvallisuuteen ja varautumiseen. Samalla on muistutettava, että rauhaa ei voi neuvotella ilman Ukrainaa tai Euroopan yli. Pöydissä on oltava.

PIKARATKAISUA Ukrainan tilanteeseen on Orpon mukaan tuskin luvassa. Vahvoja pakotteita ja sanktioita täytyy jatkaa.

– Sodankäynnistä on tehtävä Venäjälle entistä kalliimpaa. Varjolaivastolle on tehtävä kaikki se, mikä on mahdollista. Etsimme keinoja kansallisesti, EU:ssa sekä Natossa. Viimeksi jouluna viranomaisemme toimivat nopeasti ja päättäväisesti.

Paras, nopein ja kustannustehokkain keino vahvistaa Euroopan puolustusta on Orpon mukaan Naton eurooppalaisen pilarin vahvistaminen. Eurooppalaiselle Natolle täytyy luoda kykyä puolustautua itsenäisesti.

– Tässä EU:lla tulee olemaan vahva rooli.

– EU voi esimerkiksi tukea puolustustutkimusta ja -kehittämistä. EU voi kehittää sotilasliikkuvuutta, niin että asevoimia ja suorituskykyjä saadaan siirrettyä kriittisille reuna-alueille nopeasti. On myös koko Euroopan intressi, että materiaali kuten panssarivaunut liikkuvat nopeasti sinne, missä Euroopan puolustustaistelut todennäköisesti käytäisiin.

– Mahdollisuus puolustaa Eurooppaa ilman, että ollaan täysin riippuvaisia USA:n tuesta, parantaisi Euroopan turvallisuutta ja loisi myös laajempaa turvallisuutta vapauttamalla USA:n voimaa käytettäväksi globaalisti. Riippuvuuden vähentäminen loisi myös tasapainoisemman suhteen USA:n ja Euroopan välille, Orpo totesi tiistaina Smolnassa.