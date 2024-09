”Meidän täytyy vain löytää se selkeä yhteinen punainen lanka” – Jaana Ylitalo sparraa SAK:n tes-kierroksen koordinaatiota

Kannattaa varoa, mitä toivoo. Jaana Ylitalo (kuvassa) on istunut vuodesta 2010 asti SAK:n hallituksessa Palvelualojen ammattiliitto Pamin edustajana ja vaatinut, että liittojen välistä yhteistyötä on tiivistettävä kaikissa muodoissaan. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Nyt oli onnellinen yllätys, että minut pyydettiin tähän tehtävään SAK:n työmarkkinapäälliköksi. Kun olen vaatinut, että pitäisi tehdä yhteisesti, niin nyt saan hoitaa sitä sitten, tehtävässä kesäkuussa aloittanut Ylitalo nauraa.

Hän on peräänkuuluttanut koordinaatiota – sitä, missä työnantajat ovat onnistuneet palkansaajapuolta paremmin. Nyt hänen tehtävänsä liittyvät sopimuspolitiikkaan ja työehtosopimuskierroksen koordinoimiseen. Hänellä on vahva usko SAK:laisen liittoperheen onnistumiseen.

– Meillä on paljon osaamista ja porukkaa, joka ajattelee samalla tavalla. Meidän täytyy vain löytää se selkeä yhteinen punainen lanka, jota viemme eteenpäin määrätietoisesti.

Siitä langasta saadaan ote keskustelemalla. Ylitalo kuvaa tehtäväkseen ihmisten yhteen saattamisen. Eteenpäin työntämisen niin, että saadaan luotua pohjaa yhdessä edistettäville asioille.

– On käytettävä aikaa siihen, että ymmärrämme toinen toisiamme – miksi jotkut asiat ovat toisille helppoja ja toisille vaikeita. Pitää hakea ratkaisuja vaikeisiinkin asioihin ja ihmisten kesken täytyy olla luottamusta.

YLITALO on vuoden 2025 loppuun saakka ”lainassa” SAK:n työmarkkinapäällikön pestissä. Hän on kulkenut ay-urapolkua jo 27 vuotta, ensimmäinen pesti oli nuorisosihteerinä Liikealan ammattiliiton leivissä. Kun palvelualojen liitot yhdistyivät Pamiksi, Ylitalo vastasi uuden liiton ensimmäisen ohjelman kirjoittamisesta. Hän sai myöhemmin neuvottelupäällikkönä vastuulleen Pamin 17 työehtosopimusta. Viimeiset vuodet hän on toiminut Pamin edunvalvontajohtajan hommissa. Työmarkkinakenttä on vuosien varrella kokenut yhtä sun toista.

– Kaikki on muuttunut ja toisaalta mikään ei ole muuttunut. Tämä on edelleen ihmisten välistä toimintaa ja keskustelua. Kyse on siitä, tahdotaanko keskustella ja ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa siellä toisella puolen pöytää – voiko luottaa toiseen. Se ei ole muuttunut miksikään.

Toisaalta koko kenttä on myllätty. Keskitetyistä ratkaisuista on siirrytty liittokierroksiin ja paikoin yrityskohtaisiin sopimuksiin. Nykyhallitus on pyyhkinyt monilla ay-liikkeelle tärkeillä asioilla pöytää.

– En tiedä, kuinka suunnitelmallista tämä on ollut vai onko vain aika vienyt tähän pisteeseen, mutta kyllä tätä on tieten haluttu rapauttaa.

Ylitalon mukaan yhteiskunta ja varsinkin työmarkkina kaipaisi yhteistä ymmärrystä. Se ei synny sanelemalla, hän sanoo. Ylitalo ei kuitenkaan ole valmis vaipumaan synkkyyteen, vaikka harmaalta näyttää. Hän uskoo, että elämme nyt vain yhtä hetkeä, jonkinlaista aallonpohjaa. Hän luottaa, että tästä päästään vielä toiseen suuntaan.

Tulevasta kierroksesta hän povaa – kuten tavallista – vaikeinta ikinä. Hän silti uskoo, että tes-neuvottelupöydissä sitä yhteistä ymmärrystä pystytään hakemaan.