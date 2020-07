”Meillä ei ole varaa ottaa sellaista riskiä” – Kansanedustaja esittää ehtonsa koronarokotteen apuaineesta

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja ja eduskunnan rokoteryhmän jäsen Mia Laiho (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koronarokotteen hankinnasta, rokotteen apuaineista ja turvallisuudesta.

Suuret lääkeyhtiöt, yliopistot ja tutkijaryhmät ovat olleet kehittämässä rokotetta, jonka tavoitteena on saada suoja Covid19-virusta vastaan. Rokotetuotantoa hallitsevat suuret lääkeyritykset. Samaan aikaan kun kilpailu rokotteista kansainvälisesti on suurta, tarve rokotteelle on huutava.

– Oleellista on, miten Suomi varmistaa rokotteen saatavuuden ja turvallisuuden samaan aikaan kun laadukkaista rokotteista on kansainvälisesti valtava kysyntä. Aikooko Suomi olla itse mukana aktiivisena ja tiukkana toimijana ja varmistaa myös konkreettisesti hyvän rokotteen saatavuuden suomalaisille?, Laiho kysyy lähettämänsä tiedotteen mukaan.

Laiho sanoo, että rokotteen turvallisuus- ja laatuvaatimukset on varmistettava. Sika-influenssapandemian aikana vuosina 2009–2010 Suomessa annettiin yli 2,7 miljoonaa Pandemrix -annosta. Myöhemmin se kuitenkin vedettiin myynnistä, kun sen havaittiin aiheuttavan narkolepsiaa.

– Näkisin, että on todella tärkeää, ettei Suomeen hankittavassa koronarokotteessa käytetä samaa apuainetta kuin käytettiin sikainfluenssarokotteessa, tai ainakaan samaa apuainetta anneta niille ikäryhmille, joilla tämä haittavaikutuksen riski on olemassa, Laiho kirjoittaa.

– Rokotteen tullessa markkinoille on aivan oleellista, että käytettävä rokote on turvallista ja kansalaiset voivat luottaa sen turvallisuuteen. Rokote ei auta, jos rokotekattavuus jää liian alhaiseksi tai erityisesti riskiryhmiin kuuluvat eivät uskalla ottaa sitä haittavaikutusten pelossa.

Laihon mukaan maailmassa on menossa ainakin 114 hanketta, jotka yrittävät löytää ratkaisun Covid-19-kriisiin.

– Kansalaisille rokotteen ottaminen on oltava turvallista ja niin että sen voi ottaa ilman pelkoa narkolepsiasta tai muista vakavista haittavaikutuksista. Rokotevastaisuus leviää kyllä epidemian lailla, jos ihmisille herää epäilys rokotteen turvallisuudesta. Meillä ei ole varaa ottaa sellaista riskiä.