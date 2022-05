”Meillä on nyt oltava rohkeutta ja viisautta” – Marinille tärkeintä on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus

SDP:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin mukaan Suomessa on nyt punnittava huolellisesti omaa asemoitumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Marin muistutti, että kulunut hallituskausi on ollut poikkeuksellinen kahden suuren kriisin kohdatessa hyvin lyhyen ajan sisällä.

– Koronaepidemia on seuranamme edelleen, mutta onneksi tapausmäärät sekä sairaanhoidon kuormitus ovat laskussa ja olemme päässeet palaamaan normaalimpaan arkeen, hän totesi puhuessaan Turussa vasemmiston yhteisessä vappujuhlassa.

Hänen mukaansa kriisin jäljet ulottuvat kuitenkin pitkälle, ja tulevien vuosien yksi tärkeimmistä tehtävistä on hoito-, hoiva- ja oppimisvelan purkaminen.

– Meidän on huolehdittava siitä, että jokainen saa apua ja tukea aina kun sitä tarvitsee. Meidän on pidettävä kiinni lupauksesta, jonka olemme yhdessä antaneet: lapset ja nuoret ensin.

Helmikuussa sota palasi voimalla eurooppalaiseen todellisuuteen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan.

– Kuten olen todennut, meidän on tässä uudessa tilanteessa ja muuttuneessa turvallisuusympäristössä arvioitava kaikkia keinoja Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi. Se tarkoittaa myös sitä, että meidän on pohdittava omaa asemoitumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen, Marin painotti.

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan valtioneuvoston ajankohtaisselontekoa.

– Nyt on aika esittää kysymyksiä ja saada vastauksia, nyt on aika tehdä huolellista punnintaa. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta ratkaisuja on siitä huolimatta tehtävä. Meillä on nyt oltava rohkeutta ja viisautta. Minulle tärkeintä on varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

Vappuun kuuluu oleellisesti rauhan sanoma. Marinin mukaan tämä maailmanaika todistaa kouriintuntuvasti, että sanoma on ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan.

– Me emme voi ottaa rauhaa itsestäänselvyytenä, vaan sen eteen on tehtävä väsymättömästi työtä. Tänä vappuna me vaadimme yhdessä rauhaa, ja osoitamme järkähtämätöntä tukeamme ja solidaarisuuttamme Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan. Ukrainan asia on meidän asia.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Marin painotti, että Suomi on valmis auttamaan Ukrainaa niin kauan kuin sille on tarve. Suomi on valmis vastaanottamaan vieläkin enemmän pakolaisia Ukrainasta.

– Olemme myös valmiina kiristämään entisestään Venäjään kohdistuvia pakotteita. Me tulemme tarjoamaan apuamme maan jälleenrakentamisessa sodan jälkeen. Ukrainalaiset voivat luottaa meihin.

Suomi on hänen mukaansa valmis Venäjää vastaan kohdistettaviin energiapakotteisiin: ”Kun Venäjältä ostetaan energiaa, sillä rahoitetaan sotaa, ja tämän on loputtava”.

”Turvallisuus on luottamusta siihen, että arki kantaa.”

Marin pohti puheessaan, että kriisit opettavat meitä tuskallisella tavalla.

– Kriisit näyttävät meille, mikä on oleellista, merkityksellistä ja tärkeää. Mistä kannattaa pitää kiinni, ja mistä voi luopua. Meitä kohdanneet kriisit ovat vahvistaneet käsitystäni siitä, että pohjoismainen hyvinvointivaltio antaa parhaimmat edellytykset ihmisten arjen turvallisuudelle, ihmisten hyvän arjen toteutumiselle. Hyvinvointivaltio on puolustamisen arvoinen. Suomi on puolustamisen arvoinen.

Hän korosti, että turvallisuus paljon muutakin kuin niin sanottua ”kovaa” turvallisuutta. Se on luottamusta siihen, että arki kantaa.

– Se on sitä, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. Se on yhteiskunnan sisäistä luottamusta ja resilienssiä, joka on kantanut meitä ja kantaa myös tulevaisuudessa meidät kriisien yli.

Marinin hallitus on tehnyt tällä hallituskaudella merkittäviä tulevaisuusuudistuksia, joilla rakentaa parempaa huomista.

– Huolimatta pandemiasta – jota myös on hoidettu kansainvälisesti vertaillen menestyksekkäästi – me olemme halunneet keskittyä niihin tulevaisuustekoihin, joita olemme luvanneet toteuttaa.

Hän mainitsi muun muassa soteuudistuksen, aktiivimallin kumoamisen, perusturvan vahvistamisen, oppivelvollisuuden laajentamisen, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja parantavat ihmisten arkea ja hyvinvointia.

– Olemme myös hoitaneet taloutta ja työllisyyttä. Työllisyys on nyt ennätystasolla. Työllisiä ihmisiä on noin 90 000 enemmän kuin vaalikauden alussa. Kesän 2020 pohjalukemiin verrattuna työllisiä on noin 150 000 enemmän. Avoimia työpaikkoja on nyt ennätyksellisen paljon.

Marinin mukaan silti on vielä paljon parannettavaa, koska nopea inflaatio syö tällä hetkellä ihmisten ostovoimaa. Sen vaikutukset kohdistuvat erityisesti pienituloisiin ihmisiin. Hän painotti, että hallitus on tehnyt lukuisia toimia ihmisten ja yritysten tukemiseksi energian hintojen noustessa.

– Kriiseistä huolimatta olemme jatkaneet hallituksen pienituloisia puolustavaa linjaa, joka on ollut merkittävä muutos edellisen hallituksen indeksijäädytysten jälkeen. SDP haluaa myös ensi vaalikaudella jatkaa sitä määrätietoista työtä pienituloisten eläkeläisten toimeentulon parantamiseksi, jonka aloitimme hallituskauden alussa.

SDP valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia myös lainsäädännön kautta.

Vaikka työllisyys on noussut viime kuukausina historiallisen korkealle tasolle, työ ei ole Marinin mukaan valmis.

– On selvää, että meidän on nostettava työllisyysastettamme vielä korkeammalle. Jotta hyvinvointivaltiomme voi säilyä myös seuraaville sukupolville, on välttämätöntä, että me kaikki osallistumme sen rakentamiseen. Siksi tavoitteemme on oltava korkealla. Nykyistäkin korkeampi työllisyysaste on vahvan julkisen talouden edellytys. Se on hyvinvointivaltion kestävän tulevaisuuden edellytys.

Hän nosti kolme isoa tavoitetta tuleville vuosille: Täystyöllisyys, osaava kansa ja parempi työelämä.

– Työ ja työn tekemisen tavat ovat suuressa murroksessa. Samalla suomalaisen yhteiskunnan vakauden takuuna ollut työmarkkinoiden sopimusjärjestelmä on mylleryksessä ja suoranaisen horjuttamisen kohteena.

SDP tulee Marinin mukaan jatkossakin puolustamaan sopimusjärjestelmää voimakkaasti.

– Meillä on istuttu yhteiseen pöytään, puhuttu suoraan ja löydetty sopu. Tähän meidän on pyrittävä jatkossakin.

Mikäli kuitenkin sopimusjärjestelmä murenee, on SDP valmis puolustamaan työntekijöiden oikeuksia myös lainsäädännön kautta.

- On tärkeää varmistaa, että työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevalla on aina asiallinen edustus ja työntekijöiden oikeudet toteutuvat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi luottamusmiehen aseman säätämistä lakiin ja joukkokanneoikeuden luomista työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Marinin vappuviesti oli: Toivon, että voimme valita luottamuksen ja yhdessä sopimisen tien.