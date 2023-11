”Meillä on ollut huutoa” – nyt puhuu Krista Kiuru

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiurua (sd.) on syytetty jarruttelusta valiokunnan puheenjohtajana, kun valiokunta käsittelee sosiaaliturvaleikkauksia. Asiasta on puhuttu nimettömänä MTV Uutisille. Johannes Ijäs Demokraatti

MTV:n mukaan kaikki hallituksen säästölait seisovat valiokunnassa ja hallituspuolueiden riveistä valiokunnan tilannetta kuvataan jo lähes ”työpaikkakiusaamiseksi”. Eduskunnan joulutauko saattaisi viivästyä.

Ilta-Sanomissa valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) on pitänyt valiokunnan työskentelyä tehottomana.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, valiokunnan jäsen Li Andersson on puolustanut Kiurua Iltalehdessä.

– Nyt nämä lakiesitykset ovat loppusuoralla eduskunnassa ilman, että yksikään taho olisi aidosti arvioinut, onko tämä ihmisen perusoikeuksien näkökulmasta kohtuullista. Useista pyynnöistä huolimatta yhteisvaikutusten arviota ei ole toimitettu, Andersson sanoo lehdelle.

Sosiaaliturvaleikkaukset piti saada käsiteltyä tänään, mutta kokoukset jatkuvat. Esimerkiksi tänään on kokoustettu aamuseitsemästä alkaen kello kahteen. Valiokunta jatkaa työtään illalla eduskuntaryhmien pikkujoulujen aikana kello 19-22.

KRISTA Kiuru vastasi tänään medialle eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokuntaa koskeviin kysymyksiin. Hän ihmettelee voimakkaasti häntä kohtaan julkisuudessa esitettyä kritiikkiä ja katsoo, että syy viivästyksiin on hallituspuolueiden toiminnassa.

Kiuru jakaa sen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan toiminta viime päivinä on ollut uskomattoman sekavaa.

Hän käy seikkaperäisesti läpi sitä, mitä valiokunnassa on tapahtunut.

– Yllätyksemme on ollut tällä viikolla suuri siksi, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vallitsee kaaos nimenomaan sen takia, että hallitus ei ole pysynyt tällä viikolla omalla linjallaan. Olen hyvin pettynyt siihen, että valiokuntaa arvostellaan tavalla, joka on poikkeuksellista, ilman että arvostelijat katsovat omaan peiliin.

– Pidän hyvin hälyttävänä sitä, että tiistaina, jolloin asumistuesta piti käydä valmistava keskustelu ja päättää asiantuntijakuuleminen, me emme pystyneet tähän nimenomaan sen takia, että hallituspuolueet päätyivät tuomaan valmistavan keskustelun jälkeen uusia esityksiä valiokunnan kokoukseen. Valiokuntaneuvokset ja hallituksen vastine oli laadittu sille hallituspuolueiden kannalle, joka oli aikaisemmin käsitelty. Tällaisen kaaoksen aiheuttaminen tiistaina johti siihen, että tiistain ohjelma ei toteutunut niin kuin esityslistalla oli.

– Itsekin pidän tätä aivan mahdottomana työskentelytapana sen takia, että hallituspuolueilla on enemmistö valiokunnassa. Kun tällainen sotku aiheutuu, tätä ei korjata millään, koska enemmistön tahtona oli se, että näistä asioista veivattiin tuntikausia.

KIURU sanoo, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa tarvitaan pitkää piuhaa, koska siellä on hyvin paljon ihmisiä, jotka hermostuvat ja käyttävät puheenvuoroja, jotka menevät joskus yli työjärjestyksen salliman.

– Olen joutunut huomauttamaan edustajia useasti käyttäytymisestä ja asiallisesta käyttäytymisestä kansanedustajana valiokunnan kokouksessa. Meillä on ollut huutoa ja muistaakseni toimittajatkin perjantaina kuulivat, kuinka valiokunnan kokouksessa eräs kansanedustaja huutaa. Me olemme joutuneet näihin käyttäytymishäiriöihin puuttumaan. Olen huomauttanut työjärjestyksen mukaisesti kaikista näistä ylilyönneistä, joita meillä on.

Kiuru sanoo, että valiokuntavastaavien kesken on viime viikkoina rakennettu yhteishenkeä. Tätä kautta on hänen mukaansa löytynyt ymmärrystä sille, että valiokunnassa pitää pystyä viemään asioita yhdessä eteenpäin.

Kiuru jatkaa jälleen pitävänsä tyrmistyttävänä, että julkisuudessa on esitetty arvioita, että kaaos valiokunnassa johtuisi oppositiosta tai valiokunnan puheenjohtajasta.

– Pidän hälyttävänä sitä, että julkisuudessa voi puhua asioita, jotka eivät lainkaan pidä paikkaansa.

Kiuru tiivistää vielä, että valiokunnassa on ollut järjestyshäiriöitä, työjärjestyksen vastaista käyttäytymistä ja ”uskomattomia tilanteita, joihin edustajat on laitettu”.

– Nyt toivon, että ne kaikki äännähdykset, jotka tulevat, kääntyvät myöskin katsomaan omaa toimintaansa peiliin.

Kiuru sanoo vievänsä omalta osaltaan asioita jämäkästi eteenpäin.

– Olen vedonnut valiokuntavastaaviin ja olen vedonnut hallituspuolueisiin, että nyt otetaan järki käteen. Valitettavasti se toi kovin vähän tulosta, vaikka tiistaina vielä kotiläksynä varoitin, että keskiviikkona emme jahkaa samoista asioita. Ja koska aikataulut tällä viikolla pettivät yli kahden päivän verran, me olemme nyt jäljessä aikatauluista. Sen takia me myös istumme näitä ylimääräisiä kokousaikoja.

KIURUN mukaan tänään valiokunnassa on vatkattu muun muassa sitä, miten sen työskentely järjestetään työolosuhteiden kannalta kohtuullisesti.

– Pohjaehdotus, joka tuli tältä talolta, äänestettiin käytännössä nurin. Nyt olemme jo siinä tilanteessa, että valiokuntaneuvosten virkakunnan pohjan mukaan ei pystytty järjestämään työskentelyolosuhteita.

Kiuru sanoo olevansa huolissaan siitä, miten virkakunta jaksaa työskennellä nykyisessä kaaoksessa.

– En muista sellaista vaalikauden alkua, jossa budjettilakeja ja tälle vaalikaudelle kohdistuvaa työmäärää olisi ollut näin paljon näin vaikeassa ja lyhyessä aikaikkunassa.

Kiuru sanoo, ettei ole huolissaan siitä, jos asiat riitelevät.

– Mutta olen huolissani siitä, että osalla ihmisiä on sen verran vauhtia ja temperamenttia mukana näissä asioissa, että olisi aika rauhoittua. Itse yritän olla hyvin vakavalla ja myöskin hyvin rauhallisella mielellä. Me olemme nähneet tässä valiokunnassa enemmän kuin itse olen nähnyt 16 vuoden aikana.

KIURU näkee, että valiokunnan ongelmat lähtivät liikkeelle jo syksyllä vammaispalvelulain lykkäämisen käsittelystä. Hän sanoo, että hän on pyrkinyt kuluneina viikkoina tarjoamaan uskottavan suunnitelman valiokunnan työskentelylle.

– Harmi, että se tällä viikolla hallituspuolueiden toimesta pantiin päreiksi ja samat ihmiset ihmettelevät, että miksi nyt ei olla aikataulussa.

– Omalla työlläni varmistan, että nämä esitykset saapuvat kyllä sosiaali- ja terveysministeriön virkapohjien avustuksella ja tämän hallituksen työskentelyllä ajoissa saliin. Uusi deadline (määräpäivä) on meille annettu tiistaihin. Siitä on turha murehtia. Täällä ei viivästytä puheenjohtaja eikä oppositio, vaan tämä keskenäinen kaaos, joka aiheutuu ihan jostain muusta kuin näistä toimijoista.

Hallituspuolueista oli Kiurun mukaan esitetty myös, että valiokunta olisi istunut yhtäjaksoisesti huomisesta perjantaista maanantaihin. Kiurun mukaan virkamiesten työsuojelusta on kuitenkin pidettävä huolta eikä tämä sen vuoksi voi toteutua.

Valiokuntaneuvokset kirjoittavat tulevana yönä mietintöä.

Lisätty tieto Ilta-Sanomien Mia Laihon haastattelusta kello 16.53.