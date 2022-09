”Mekin kuulutaan kansaan. Meitäkin pitää suojella” – hoitajat vastustivat ”pakkolakia” eduskuntatalon edessä

”Hyvä hoito lakkaa – kaatakaa laki!”, kaikui tänään voimakkaana eduskuntatalon edessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Hoitajaliitot Tehy ja Super järjestivät mielenilmauksen pakkolaiksi ristittyä potilasturvallisuuslakia vastaan. Sateisesta säästä huolimatta paikalla eduskuntatalon edessä oli runsaasti väkeä.

Hoitajia kävivät tapaamassa myös eri puolueiden kansanedustajia, jotka vuorollaan tarttuivat mikrofonin varteen. Joidenkin kansanedustajien päälle huudettiin, vähän puolueesta ja kannasta potilasturvallisuuslakiin riippuen.

– On täysin uskomatonta, että naapuritalosta halutaan näin kovasti tulla neuvottelupöytään, vaikka he ovat sanoneet, että eivät halua. Mutta nyt he haluavat tulla neuvottelupöytään siten, että he aikovat säätää pakkolain, jolla he aikovat vetistää kaikki työtaistelumme. Täysin ennenkuulumatonta, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen tiivisti Ylen haastattelussa.

YHDEN AIKAAN tilaisuus jatkui Kansalaistorilla. Kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja Sisko Metso Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymästä kertoi lavalla hoitajatyön realiteeteista, kun yritetään toteuttaa hoitajamitoitusta.

– Me venymme joka päivä ja tasaamme alueiden kesken henkilökuntaa. Toivomme, että kaikki pysyvät hengissä ja hoidossa.

Metson mukaan työn arki on sitä, että joka päivä ”sammutetaan tulipaloja”.

– Me olemme puhuneet tästä vuosia. Mutta kun meitä ei kuunnella. Meillä ei ole riittävää ääntä. Ilmeisesti kuolleisuusluvutkaan eivät ole riittävän korkeat, koska tälle asialle ei tunnuta haluttavan tehdä mitään.

Myös kotihoitotyötä Tampereella tekevä Katja Kinnunen oli lavalla äänessä. Hän on pettynyt Tampereen kaupungin politiikkaan ja sanoi, että kaupunki ottaa ostopalveluina hoitajia paljon paremmalla palkalla kuin vakiväki saa.

Eduskuntatalolla kuulluista kansanedustajien puheista Kinnunen totesi, että suuria puheita on kuultu jo pitkään ja näköjään kuullaan edelleen.

– Tässä on vaalit tulossa, mutta me emme halua olla vaalikarjaa, vaan me haluamme, että saamme sen palkankorotuksen nyt.

Sisko Metso huudatti tämän jälkeen yleisöä:

– Mitä me halutaan?

– Lisää liksaa?

– Milloin?

– Nyt.

– Milloin, milloin milloin?

– Nyt, nyt, nyt!

Metso myös ihmetteli potilasturvallisuuslakia ja koki sen viestivän, ettei hoitajilla ole ihmisarvoa.

– Miten se voi olla mahdollista? Mekin ollaan ihmisiä. Mekin kuulutaan kansaan. Meitäkin pitää suojella.

ESPOOSSA JORVIN sairaalassa päivystys oli niin pahasti ruuhkautunut tiistaina, että ambulanssilla saapuvat joutuivat jonottamaan tai käännytetyksi muihin sairaaloihin. Asiasta on kertonut Helsingin Sanomat.

”Jorvin päivystyksen historian hirvein päivä”, lehdelle kuvattiin.

Demokraatti tapasi tänään mielenilmauksessa erikoissairaanhoidossa Jorvin sairaalassa työskentelevän hoitajan Minna Haapalan. Hän tekee työtään plastiikkakirurgisella osastolla, jossa hoidetaan pahoja haavoja.

Jorvin hiljattaisista ruuhkista Haapala kertoo, että päivystykselle oli pakko sanoa, ettei paikkoja ole, kun osasto oli täynnä. Hän oli yövuorossa ja ehti sen aikana istua vain 20 minuuttia.

Haapalan käsitys potilasturvallisuuslaista on selvä.

– Me emme saa pakkolailla nuoria työntekijöitä. He lopettavat koulun, niin kuin ovat lopettaneet nyt. Ja vanhat työntekijät vaihtavat paikkoja muualle.

Haapala näkee, että nuorten takia hoitajaliitot ovat valmiita menemään vaateissaan niin sanotusti päätyyn saakka.

Tätä vuotta hoitotyössä Haapala kuvaa aivan hirveäksi.

– Oli poissaoloja. Me olemme paikanneet toinen toisiamme. Ei koskaan ole ollut tällaista.

Haapala sanoo, että rahaa alalle ei saada hetkessä mutta ehkä tulevaisuudessa. Hän toteaa, että sillä saadaan nuoria työntekijöitä alalle.

– Me haluamme, ettei pakkotyötä tule ja että oikeasti tulevaisuudessa saadaan rahaa ja arvostusta, Haapala kuvaili mielenilmauksen tahtotilaa.

– Me teemme todella paljon ylitöitä.