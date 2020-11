Meksiko on yksi vaarallisimmista maista: taas yksi toimittaja ammuttiin

Meksikossa aseistautuneet miehet ampuivat maanantaina toimittajan, paikalliset viranomaiset kertovat. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kyseessä on seitsemäs toimittajaan kohdistunut surma vuoden sisään.

Ampumisen kohteeksi joutunut toimittaja Israel Vazquez Rangel oli työnantajansa mukaan juttukeikalla raportoimassa Keski-Meksikon Salamancassa löydetyistä ihmisjäännöksistä.

Vazquez Rangel kuoli sairaalassa.

– Tuomitsemme ankarasti raukkamaisen ja julman hyökkäyksen kunniallista journalistista työtä tehnyttä, rakasta kollegaamme Israel Vazquezia vastaan, lehti sanoi tiedotteessaan.

– Tilanne on huono, sillä väkivalta erityisesti toimittajia vastaan jatkuu Meksikossa, Toimittajat ilman rajoja -järjestön edustaja sanoi AFP:lle.

Meksiko on yksi maailman vaarallisimmista maista toimittajille. Vuodesta 2000 yli sata toimittajaa on surmattu Meksikossa. Vain murto-osassa tapauksista on annettu tuomiot.