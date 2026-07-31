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Ulkomaat

31.7.2026 06:04 ・ Päivitetty: 31.7.2026 06:04

Meloni: Espanja ulos Schengen-alueesta

AFP / LEHTIKUVA

Italian pääministeri Giorgia Meloni sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Meloni julkaisi eilen viestipalvelu X:ssä viestin, jossa hän tukee ulkoministerinsä Antonio Tajanin aikaisempia kantoja.

Tajani kommentoi asiaa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan.

Meloni kertoo keskustelleensa myös sisäministeri Matteo Piantedosin kanssa. Meloni sanoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-sopimuksen Espanjan kanssa.

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