”Meni pieleen” – Metsästyslain muutoksesta kanneltiin EU-komissiolle

WWF Suomi on kannellut Euroopan komissiolle eduskunnan hyväksymistä metsästyslain muutoksesta, joka sallii karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen. WWF:n mukaan laki ei täytä EU-oikeuden vaatimuksia.

Komissiolla on toimivalta valvoa EU-oikeuden soveltamista jäsenmaissa.

WWF:n näkemyksen mukaan karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen salliva laki mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen tavalla, joka loukkaa EU:n luontodirektiiviä.

Direktiivi kieltää karhun, ilveksen ja saukon tahallisen tappamisen ja asettaa poikkeamiselle tiukat tapauskohtaiset ehdot. Kiintiömetsästyksessä tapauskohtaista harkintaa ei tehdä, vaan lajia voidaan metsästää tiettynä ajankohtana kiintiön rajoissa ilman minkäänlaista lupaa.

– Metsästyslain muutos tiukasti suojeltujen lajien osalta syntyi eduskunnassa ilman normaalivalmistelua. Menettely meni pieleen, koska siinä ei arvioitu EU-lain vaatimuksia, ja näin pääsi syntymään laki, joka on EU-lain vastainen, WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo järjestön tiedotteessa.

WWF muistuttaa, että EU-oikeus on Suomen lakiin nähden ensisijainen. Järjestö toivoo, että komissio käynnistää Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, jonka seurauksena kiintiömetsästyksestä luovutaan.

VIIME kädessä komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen, joka voi velvoittaa Suomen toimenpiteisiin, jos asia ei neuvotteluteitse ratkea.

WWF katsoo, ettei luontodirektiivin vaatimuksia voida kiertää kiintiömetsästysasetuksella. Tällä kannalla ovat olleet myös hallinto-oikeudet, jotka ovat viime vuosina katsoneet, etteivät karhun kannanhoidolliset poikkeuslupapäätökset täytä luontodirektiivin vaatimuksia.

– Tiukka suojelu menettää merkityksensä, jos tapauskohtaisten poikkeamislupien ehdot voi kiertää asetuksella luotavalla kiintiömetsästyksellä, Ojanen sanoo.

WWF toteaa tiedotteessaan jatkavansa myös vaikuttamistyötä suden ympärivuotisen rauhoittamisen palauttamiseksi. Vaikka susi on poistettu EU:n tiukasti suojeltujen lajien listalta, kanta ei ole Suomessa WWF:n mukaan suotuisan suojelun tasolla.