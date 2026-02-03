Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.2.2026 14:30 ・ Päivitetty: 3.2.2026 14:30

”Meni pieleen” – Metsästyslain muutoksesta kanneltiin EU-komissiolle

iStock
Suomalaisia karhuja.

WWF Suomi on kannellut Euroopan komissiolle eduskunnan hyväksymistä metsästyslain muutoksesta, joka sallii karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen. WWF:n mukaan laki ei täytä EU-oikeuden vaatimuksia.

Demokraatti

Demokraatti

Komissiolla on toimivalta valvoa EU-oikeuden soveltamista jäsenmaissa.

WWF:n näkemyksen mukaan karhun, ilveksen ja saukon kiintiömetsästyksen salliva laki mahdollistaa rauhoituksesta poikkeamisen tavalla, joka loukkaa EU:n luontodirektiiviä.

Direktiivi kieltää karhun, ilveksen ja saukon tahallisen tappamisen ja asettaa poikkeamiselle tiukat tapauskohtaiset ehdot. Kiintiömetsästyksessä tapauskohtaista harkintaa ei tehdä, vaan lajia voidaan metsästää tiettynä ajankohtana kiintiön rajoissa ilman minkäänlaista lupaa.

– Metsästyslain muutos tiukasti suojeltujen lajien osalta syntyi eduskunnassa ilman normaalivalmistelua. Menettely meni pieleen, koska siinä ei arvioitu EU-lain vaatimuksia, ja näin pääsi syntymään laki, joka on EU-lain vastainen, WWF Suomen oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen sanoo järjestön tiedotteessa.

WWF muistuttaa, että EU-oikeus on Suomen lakiin nähden ensisijainen. Järjestö toivoo, että komissio käynnistää Suomea vastaan rikkomusmenettelyn, jonka seurauksena kiintiömetsästyksestä luovutaan.

VIIME kädessä komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen, joka voi velvoittaa Suomen toimenpiteisiin, jos asia ei neuvotteluteitse ratkea.

WWF katsoo, ettei luontodirektiivin vaatimuksia voida kiertää kiintiömetsästysasetuksella. Tällä kannalla ovat olleet myös hallinto-oikeudet, jotka ovat viime vuosina katsoneet, etteivät karhun kannanhoidolliset poikkeuslupapäätökset täytä luontodirektiivin vaatimuksia.

– Tiukka suojelu menettää merkityksensä, jos tapauskohtaisten poikkeamislupien ehdot voi kiertää asetuksella luotavalla kiintiömetsästyksellä, Ojanen sanoo.

WWF toteaa tiedotteessaan jatkavansa myös vaikuttamistyötä suden ympärivuotisen rauhoittamisen palauttamiseksi. Vaikka susi on poistettu EU:n tiukasti suojeltujen lajien listalta, kanta ei ole Suomessa WWF:n mukaan suotuisan suojelun tasolla.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU