”Merkittävin vientimarkkinamme Keski-Aasiassa” – ministeri Ville Skinnari vierailee Kazakstanissa

Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd., kuvassa) vierailee Kazakstanissa. Vierailun tavoite on vahvistaa Suomen ja Kazakstanin välisiä kaupallistaloudellisten suhteita, ulkoministeriö tiedottaa.

Vierailua isännöi Suomen ja Kazakstanin hallitusten välisen talouskomission puheenjohtaja, ympäristö-, geologia- ja luonnonvaraministeri Magzum Mirzagalijev. Ministeri Skinnari toimii talouskomission Suomen osapuolen puheenjohtajana. Kyseessä on ensimmäinen tapaaminen puheenjohtajien välillä.

Vierailuohjelmaan sisältyy ulkoministeriön mukaan myös muita korkean tason tapaamisia, joissa on tarkoitus keskustella kaupallistaloudellisen yhteistyön vahvistamisen lisäksi muista ajankohtaisista asioista. Matkalle osallistuu myös yritysdelegaatio.

Kazakstan on Keski-Aasian suurin talous. Öljy- ja raaka-aineista riippuvainen maa pyrkii monipuolistamaan talouttaan ja viime vuonna julkaistussa elpymissuunnitelmassa prioriteeteiksi nousivat muun muassa vihreä kasvu, digitalisaatio ja infrastruktuuri. Ulkoministeriön mukaan nämä sektorit tarjoavat hyviä markkinamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Sijaintinsa takia maalla on ministeriön mukaan myös tärkeä rooli kehitettäessä logistiikkayhteyksiä Euroopasta Kiinaan.

– Kazakstan on jo nyt merkittävin vientimarkkinamme Keski-Aasiassa. Sen sijainti on keskeinen Itä-Aasiaan suuntautuvan raideliikenteen osalta. Nyt on aika sopia tärkeistä asioista koko tälle vuosikymmenelle. Suomalaisten yritysten kiinnittyminen nopeaan kasvuun tarvitsee meitä kaikkia, ministeri Ville Skinnari sanoo tiedotteessa.