Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Tiede ja teknologia

8.10.2025 10:21 ・ Päivitetty: 8.10.2025 10:21

Metalliorgaaniset runkorakenteet toivat tutkijoilleen kemian Nobelin

LEHTIKUVA / AFP
Nobel-komitea esitteli kemianpalkittuja keskiviikkona.

Kemian Nobel-palkinto on tänä vuonna myönnetty kolmelle tutkijalle. Voittajat ovat Susumu Kitagawa Japanin Kioton yliopistosta, Richard Robson Australian Melbournen yliopistosta ja Omar M. Yaghi Yhdysvaltain Kalifornian yliopistosta Berkeleyssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kitagawa on japanilainen, Robson syntyjään britti ja Yaghi Jordanian sekä Yhdysvaltain kaksoiskansalainen.

Nobel-palkinto annettiin metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkimuksesta, jossa luotuja materiaaleja voidaan käyttää esimerkiksi hiilidioksidin tai veden keräämiseen ilmasta, kerrotaan tiedotteessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Politiikka
8.10.2025
Oppositioedustajat bensaverosta: ”Ideologista, epäjohdonmukaista ja kalliiksi tulevaa populismia”
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU