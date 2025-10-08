Tiede ja teknologia
8.10.2025 10:21 ・ Päivitetty: 8.10.2025 10:21
Metalliorgaaniset runkorakenteet toivat tutkijoilleen kemian Nobelin
Kemian Nobel-palkinto on tänä vuonna myönnetty kolmelle tutkijalle. Voittajat ovat Susumu Kitagawa Japanin Kioton yliopistosta, Richard Robson Australian Melbournen yliopistosta ja Omar M. Yaghi Yhdysvaltain Kalifornian yliopistosta Berkeleyssä.
Kitagawa on japanilainen, Robson syntyjään britti ja Yaghi Jordanian sekä Yhdysvaltain kaksoiskansalainen.
Nobel-palkinto annettiin metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkimuksesta, jossa luotuja materiaaleja voidaan käyttää esimerkiksi hiilidioksidin tai veden keräämiseen ilmasta, kerrotaan tiedotteessa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.