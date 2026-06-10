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Työmarkkinat

10.6.2026 07:36 ・ Päivitetty: 10.6.2026 07:36

Metsä Wood: Yli 70 saa potkut tai heidän työtehtävänsä muuttuvat

RONI LEHTI / LEHTIKUVA / STR

Metsä Woodin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan, tai heidän työtehtävänsä muuttuvat.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä 100 työtehtävää vähenee, Metsä Wood tiedottaa.

Yhtiön mukaan muutosneuvotteluilla pyrittiin vastaamaan heikentyneeseen kannattavuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin.

Metsä Wood työllistää noin 1 600 ihmistä.

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