Metsähallitus haluaa tietoa maakotkien pesistä – löytäjälle palkkio

Metsähallitus maksaa sadan euron löytöpalkkion maakotkan pesästä, joka ei ole aiemmin ollut Metsähallituksen tiedossa. Poronhoitoalueella löytöpalkkio maksetaan myös aiemmin löytämättömästä merikotkan pesästä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Metsähallitus tarkastaa pesät ennen palkkion maksamista.

Lähes kaikissa tunnetuissa, Metsähallituksen hallinnoimilla mailla sijaitsevissa kotkanpesissä on numeroitu pesäkyltti.

- Kotkia ja niiden pesiä voidaan suojella ja seurata vain, jos pesät tunnetaan tarkasti. Ilman tarkkaa tietoa pesää ei voida suojella esimerkiksi erilaisilta maankäytön muodoilta. Tuntematon pesä on vaarassa jäädä suojelun ulkopuolelle, ja vaikutukset kotkaparin pesimämenestykseen voivat olla negatiiviset ja pahimmillaan johtaa reviirin autioitumiseen, kertoo Metsähallituksen Luontopalvelujen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Eetu Sundvall tiedotteessa.

Metsähallitus muistuttaa, ettei pesintää saa häiritä.

- Varovaisuus on hyvästä, sillä esimerkiksi maakotka hyvin arkana lintuna poistuu pesältä jo havaitessaan häiriötä hyvin kaukana pesästä. Aikuisen kotkan poistumista ei yleensä edes havaita, koska kotka pyrkii lähtemään pesältä, jotta pesä ei paljastu, Sundvall sanoo.

KOTKIEN pesät voivat olla useita metrejä korkeita sekä leveitä.

Metsähallituksen mukaan maakotkan pesät sijaitsevat tyypillisesti metsäalueilla, jotka ovat syrjäisiä ja joilla on aukeaa tilaa saalistukseen. Pesäpuu on yleensä vanha mänty, mutta tarpeen tullen myös kuusi, haapa, jopa koivu ja tunturialueilla kallionkieleke käyvät pesän alustaksi.

Merikotka pesii suurissa risulinnoissa tavallisimmin vanhan männyn latvaosissa, mutta ei kuitenkaan aivan latvassa. Maakotkan tavoin sekin hyväksyy myös muita vankkaoksaisia puita pesimäpaikoikseen.

Metsähallituksen mukaan pesiä löytyy useimmiten rannikkoalueilta sekä Pohjois-Suomessa järvien ja tekoaltaiden läheisyydestä.

Pesästä voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen eetu.sundvall@metsa.fi. Ilmoituksesta on käytävä ilmi ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot, pesän koordinaatit sekä paikannimi ja kunta. Ilmoituksessa on myös hyvä olla kuva mukana.