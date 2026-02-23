Kotimaa
23.2.2026 08:22 ・ Päivitetty: 23.2.2026 08:22
Metsähallitus valvoo: Luvaton retkeily suojelualueilla kuriin
Metsähallitus aloittaa maaliskuussa tehostetun valvonnan suosituissa retkikohteissa. Tavoitteena on luvattoman matkailutoiminnan ehkäiseminen ja sopimuskäytäntöjen selkeyttäminen.
Suojelualueille matkailijoita tuovilta yrityksiltä edellytetään yhteistyösopimusta. Osa toimijoista ei Metsähallituksen mukaan tunne käytäntöä ja jotkut eivät sitä noudata.
Tehostetun valvonnan on tarkoitus välittää tietoa sopimuksista ja yhteistyöstä. Ensimmäiset valvontapäivät ovat Pohjois-Suomessa ja Lapissa.
MATKAILUTOIMINTA valtion suojelualueilla edellyttää yhteistyösopimusta Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Mikäli yritys käyttää taukopaikkoja, retkeilyreittejä tai muita Metsähallituksen alueilla olevia retkeilyrakenteita, sen tulee maksaa vuosittain lakiin perustuva käyttökorvaus asiakasmäärän mukaan.
Viime vuoden lopussa Luontopalveluilla oli yli 700 matkailuyhteistyöyrittäjää.
