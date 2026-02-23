Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.2.2026

Metsähallitus valvoo: Luvaton retkeily suojelualueilla kuriin

LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Matkailutoiminta valtion suojelualueilla edellyttää yhteistyösopimusta Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Sopimus on yli 700 yrittäjän kanssa.

Metsähallitus aloittaa maaliskuussa tehostetun valvonnan suosituissa retkikohteissa. Tavoitteena on luvattoman matkailutoiminnan ehkäiseminen ja sopimuskäytäntöjen selkeyttäminen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suojelualueille matkailijoita tuovilta yrityksiltä edellytetään yhteistyösopimusta. Osa toimijoista ei Metsähallituksen mukaan tunne käytäntöä ja jotkut eivät sitä noudata.

Tehostetun valvonnan on tarkoitus välittää tietoa sopimuksista ja yhteistyöstä. Ensimmäiset valvontapäivät ovat Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

MATKAILUTOIMINTA valtion suojelualueilla edellyttää yhteistyösopimusta Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Mikäli yritys käyttää taukopaikkoja, retkeilyreittejä tai muita Metsähallituksen alueilla olevia retkeilyrakenteita, sen tulee maksaa vuosittain lakiin perustuva käyttökorvaus asiakasmäärän mukaan.

Viime vuoden lopussa Luontopalveluilla oli yli 700 matkailuyhteistyöyrittäjää.

