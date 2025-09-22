Palkittu politiikan aikakauslehti.
Elokuva

22.9.2025 11:52 ・ Päivitetty: 22.9.2025 11:52

Metsäjätissä ja Hytti nro 6:ssa näytellyt Tomi Alatalo on kuollut

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Näyttelijä Tomi Alatalo on kuollut 44-vuotiaana.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta maanantaina uutisoineen Ilta-Sanomien mukaan Alatalo kuoli sunnuntaina. Lehti kertoi vahvistaneensa kuolinuutisen Digi- ja väestötietovirastosta.

Alatalo tunnettiin muun muassa elokuvista Love Records – Anna mulle lovee, Metsäjätti ja Hytti nro 6. Elokuvien lisäksi Alatalo näytteli tv-sarjoissa ja teatterissa.

Hänet nähtiin lavoilla muun muassa Espoon ja Turun kaupunginteattereissa sekä Tampereen teatterissa.

Tampereen teatteri muisti Alataloa maanantaina Facebook-julkaisussaan.

Kirjoituksessa kerrottiin, että teatterissa jäädään kaipaamaan Alataloa paitsi taitavana näyttelijänä, myös erittäin lämpimänä ja sydämellisenä työtoverina.

