12.11.2025 08:41 ・ Päivitetty: 12.11.2025 08:41

Metsäjätti irtisanoo Suomessa jopa 440

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Metsäteollisuuskonserni Metsä Group vähentää Suomessa 520 vakituista työtehtävää muutosneuvottelujen seurauksena. Vähennyksistä on irtisanomisia enintään 440.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Työtehtävien vähennyksessä ovat mukana Metsä Groupin tytäryhtiön Metsä Boardin vähennykset. Metsä Board vähentää Suomessa yhteensä 150 työtehtävää.

Metsä Groupin muutosneuvottelut jatkuvat vielä muissa yhtiön toimintamaissa. Neuvottelut alkoivat lokakuun alussa.

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
