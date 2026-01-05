Metsästäjäliitto: Susia on enemmän kuin arveltiin, siksi niitä kaatuu nyt läjäpäin

Vuodenvaihteessa alkanut susijahti on ollut metsästäjille tuottoisaa: yli puolet kiintiöeläimistä on jo vainaana. Metsästäjäjärjestön mielestä pyynnin nopea toteuma kertoo siitä, että susia on luonnossa paljon arvioitua enemmän. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Susien ajantasainen valtakunnallinen kaatotilasto selviää Riistakeskuksen laskurista.

Maanantaina alkuiltapäivästä sadasta kiintiösudesta oli saatu saaliiksi lähes 60. Varsinais-Suomessa Aura-Paimion alueelle myönnetyt kaikki 13 suden kaatolupaa on nyt käytetty, samoin oli käynyt Oulun alueen Pahkavaaraan viidelle susiluvalle.

- Metsästystä on edistänyt se, että lunta on satanut melkein koko maahan, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Silpola kertoo, että Satakunnan suunnalla on ollut vähäisempiä lumimääriä.

- Siellä jotkut seurat ovat aloittaneet metsästyksen vähän myöhemmin, ei vielä 1. tammikuuta, Silpola jatkaa.

Esimerkiksi Köyliön kolmen suden kiintiöstä ei ollut maanantaina alkuiltapäivään mennessä kaadettu yhtäkään. Eurajoen kuuden suden kiintiöstä oli saatu kaksi.

Lisäksi Selkämeren rannikolla sijaitsevan Kaskinen-Närpiö-alueen kahdeksan suden kiintiöstä oli myös kaadettu kaksi.

SILPOLA arvioi metsästyskiintiön nopean täyttymisen kertovan siitä, että suden virallinen kanta-arvio on ollut äärimmäisen varovainen.

- Se oikeastaan kirjaa vain sen, mitä havaintoja maakunnista eri laumoista on tullut. Se malli ei ehkä huomioi sitä, jos jokin alue on hiljainen ja tassuhavaintoja tai dna-näytteitä ei ole tullut kerättyä, Silpola sanoo.

Silpolan mukaan niilläkin alueilla, joilla kaatokiintiö on täyttynyt tai täyttymässä, susia on vahvasti edelleen.

- Metsästäjäliitto katsoo, että susia on selkeästi enemmän kuin kanta-arvio osoittaa.

Kuinka pian susien ihmisarkuus sitten lisääntyy?

- Se jää nähtäväksi, miten nopeasti se tapahtuu. Varmasti niillä alueilla, joilla on metsästetty, suurpedot alkavat vieroksua ihmistä, kun niitä on metsästetty. Täytyy muista, että valtakunnallisesti kiintiömetsästystä tapahtuu vain tietyillä alueilla.

Sadan suden kaatokiintiö on painottunut Länsi- ja Lounais-Suomeen.

Susia on ollut lupa metsästää alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika päättyy 10. helmikuuta, sen jälkeen eläin on rauhoitettu seuraavaan jahtikauteen asti.

