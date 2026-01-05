Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Kotimaa

5.1.2026 13:36 ・ Päivitetty: 5.1.2026 13:36

Metsästäjäliitto: Susia on enemmän kuin arveltiin, siksi niitä kaatuu nyt läjäpäin

iStock
Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan viime vuonna Suomessa oli runsaat 400 sutta.

Vuodenvaihteessa alkanut susijahti on ollut metsästäjille tuottoisaa: yli puolet kiintiöeläimistä on jo vainaana. Metsästäjäjärjestön mielestä pyynnin nopea toteuma kertoo siitä, että susia on luonnossa paljon arvioitua enemmän.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Susien ajantasainen valtakunnallinen kaatotilasto selviää Riistakeskuksen laskurista.

Maanantaina alkuiltapäivästä sadasta kiintiösudesta oli saatu saaliiksi lähes 60. Varsinais-Suomessa Aura-Paimion alueelle myönnetyt kaikki 13 suden kaatolupaa on nyt käytetty, samoin oli käynyt Oulun alueen Pahkavaaraan viidelle susiluvalle.

- Metsästystä on edistänyt se, että lunta on satanut melkein koko maahan, kertoo Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.

Silpola kertoo, että Satakunnan suunnalla on ollut vähäisempiä lumimääriä.

- Siellä jotkut seurat ovat aloittaneet metsästyksen vähän myöhemmin, ei vielä 1. tammikuuta, Silpola jatkaa.

Esimerkiksi Köyliön kolmen suden kiintiöstä ei ollut maanantaina alkuiltapäivään mennessä kaadettu yhtäkään. Eurajoen kuuden suden kiintiöstä oli saatu kaksi.

Lisäksi Selkämeren rannikolla sijaitsevan Kaskinen-Närpiö-alueen kahdeksan suden kiintiöstä oli myös kaadettu kaksi.

SILPOLA arvioi metsästyskiintiön nopean täyttymisen kertovan siitä, että suden virallinen kanta-arvio on ollut äärimmäisen varovainen.

- Se oikeastaan kirjaa vain sen, mitä havaintoja maakunnista eri laumoista on tullut. Se malli ei ehkä huomioi sitä, jos jokin alue on hiljainen ja tassuhavaintoja tai dna-näytteitä ei ole tullut kerättyä, Silpola sanoo.

Silpolan mukaan niilläkin alueilla, joilla kaatokiintiö on täyttynyt tai täyttymässä, susia on vahvasti edelleen.

- Metsästäjäliitto katsoo, että susia on selkeästi enemmän kuin kanta-arvio osoittaa.

Kuinka pian susien ihmisarkuus sitten lisääntyy?

- Se jää nähtäväksi, miten nopeasti se tapahtuu. Varmasti niillä alueilla, joilla on metsästetty, suurpedot alkavat vieroksua ihmistä, kun niitä on metsästetty. Täytyy muista, että valtakunnallisesti kiintiömetsästystä tapahtuu vain tietyillä alueilla.

Sadan suden kaatokiintiö on painottunut Länsi- ja Lounais-Suomeen.

Susia on ollut lupa metsästää alueellisten kiintiöiden mukaisesti vuoden alusta alkaen. Metsästysaika päättyy 10. helmikuuta, sen jälkeen eläin on rauhoitettu seuraavaan jahtikauteen asti.

Teksti: STT / Ville Väänänen

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Ulkomaat
5.1.2026
Tutkija: Iranin oppositio ei lämpene Trumpin tukilupauksille
Lue lisää

Heikki Sihto

Toimituksen kommentit
4.1.2026
Hallitus ajaa työttömiä persus edellä puuhun – toimien ajoitus on pielessä
Lue lisää

Antti Ronkainen

Kirjallisuus
4.1.2026
Arvio: Näin Jouko Turkka muuttui tarkkanäköisestä provokaattorista vihapuheen pioneeriksi
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU