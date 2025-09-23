Mette Frederiksen: Droonit olivat vakava hyökkäys Tanskan avaininfrastruktuuria kohtaan

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan droonien lähettäminen Kööpenhaminan lentokentän lähelle oli vakava hyökkäys yhteiskunnan avaininfrastruktuuria kohtaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Frederiksenin lausunnon mukaan hyökkäys jatkaa viimeaikaista trendiä, johon kuuluvat ilmatilan loukkaukset, droonihyökkäykset ja kyberhyökkäykset Euroopan lentokenttiä kohtaan.

Aikaisemmin Tanskan tiedustelupalvelu PET kertoi, että sabotaasiuhka Tanskassa on korkealla tasolla.

Tanskan poliisi puolestaan kertoi, että drooneja Kööpenhaminan lentokentän lähellä lennättänyt oli pystyvä toimija, joka tiesi mitä teki. Poliisi ei kuitenkaan pystynyt arvioimaan, mikä taho tai kuka ihminen droonien takana olisi.