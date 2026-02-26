Palkittu politiikan aikakauslehti.
26.2.2026 12:44 ・ Päivitetty: 26.2.2026 12:52

Mette Frederiksen julisti: Vaalit 24.3.

AFP / LEHTIKUVA

Tanskassa järjestetään parlamenttivaalit vajaan kuukauden päästä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Pääministeri Mette Frederiksen julisti parlamenttivaalit järjestettäviksi tiistaina maaliskuun 24. päivänä.

- Äänestäjien on nyt päätettävä, mihin suuntaan Tanska kulkee seuraavien neljän vuoden aikana, Frederiksen sanoi torstaina.

Tanskan perustuslain mukaan parlamenttivaalit on järjestettävä neljän vuoden sisällä edellisistä vaaleista. Edelliset parlamenttivaalit järjestettiin vuoden 2022 marraskuussa.

Frederiksen kertoi vaalipäivän ilmoittamisen yhteydessä ehdottavansa rikkaimpiin kohdistuvaa varallisuusveroa. Frederiksenin sosiaalidemokraatit ehdottavat myös esimerkiksi halvempien asuntojen kiinteistöveron poistamista ja eläkemuutoksia.

Frederiksen on toiminut Tanskan pääministerinä vuodesta 2019.

