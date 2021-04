Miehelle syytteet 45 lapseen kohdistuneista rikoksista – tuomittu aiemminkin

Syyttäjät ovat nostaneet 47-vuotiasta miestä vastaan syytteet yhteensä 45 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista.

Epäiltyjä rikosnimikkeitä ovat muun muassa törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta.

Laajassa tekokokonaisuudessa on yhteensä useita kymmeniä epäiltyjä rikosnimikkeitä.

Syytetty on vangittu heinäkuussa 2020, ja hän on ollut siitä lähtien tutkintavankeudessa. Mies on tuomittu myös aiemmin samankaltaisista teoista.

Helsingin poliisi kertoi aiemmin, että laajan seksuaalirikossarjan asianomistajat ovat 13–17-vuotiaita poikia. Uhrit ovat kotoisin eri puolilta Suomea, ja rikoksista epäillyn miehen epäillään syyllistyneen rikoksiin Helsingin lisäksi myös muualla Suomessa.

Poliisi kertoi, että mies tutustui poikiin netin kautta. Poliisin mukaan hän on tietoisesti etsinyt itselleen alaikäisiä uhreja. Tapaamiset ovat tapahtuneet epäillyn asunnossa, toimistossa, autossa tai metsässä.

Poliisi on kuvannut epäillyn tekijän toimintaa ammattimaiseksi, systemaattiseksi ja häikäilemättömäksi.

Teot alkoivat epäillyn vankilassaolon aikana.

Poliisin mukaan rikoskokonaisuuden teot alkoivat syksyllä 2017 epäillyn vankilassaolon aikana. Epäiltyjä tekoja tapahtui kiinniottohetkeen saakka.

Poliisi ei ole kommentoinut, miten epäilty on voinut tehdä rikoksia vankilassa ollessaan.

Vuonna 2013 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen kymmenen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen teini-ikäisiin poikiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. 13–17-vuotiaita uhreja oli 40 eri puolilla Suomea.

Tuomion mukaan mies syyllistyi muun muassa raiskaukseen, useisiin törkeisiin ja perusmuotoisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin sekä seksuaalipalvelujen ostamiseen nuorelta.

Oikeuden mukaan mies etsi nuoria poikia seksisuhteisiin jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Myöhemmin hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion pääosin ennallaan.

Mies tuomittiin jo vuonna 2006 käräjäoikeudessa samantyyppisistä rikoksista 3,5 vuodeksi vankeuteen. Hovioikeus oli tuomiossaan vuonna 2007 samoilla linjoilla. Tuolloin miehellä oli kymmenkunta uhria.

Uutista päivitetty klo 16.07.