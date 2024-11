“Mielenkiintoista nähdä, mikä on tilanne vuoden päästä” – kansan asenne verotukseen on hieman tiukentunut

Valtaosa suomalaisista suhtautuu verotukseen erittäin myönteisesti, Verohallinnon kyselystä selviää. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli 90 prosenttia pitää veronmaksua tärkeänä kansalaisvelvollisuutena, ja lähes yhtä moni kokee verojen keräämisen tarpeelliseksi hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Lisäksi yli 80 prosenttia vastaajista pitää veronkiertoa aina vääränä.

Suurin osa kyselyyn vastanneista pitää Verohallintoa luotettavana viranomaisena.

Liki 80 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että Verohallinto kannustaa ihmisiä toimimaan oikein. Lisäksi hieman yli 80 prosenttia kertoo voivansa luottaa verotuspäätöksen oikeellisuuteen.

VEROTUSTA koskevat asenteet ovat Verohallinnon mukaan tiukentuneet hieman edellisvuoteen verrattuna. Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä.

- Verojen keräämisellä ja maksamisella on suomalaisessa yhteiskunnassa laaja hyväksyntä, vaikka hieman edellisvuotta suurempi osuus vastaajista suhtautuu kriittisesti verorahojen käyttökohteisiin, palvelupäällikkö Janne Myyry sanoo tiedotteessa.

Vastaajia, joiden mielestä veroja tuhlataan vääriin kohteisiin, on tänä vuonna noin kolme prosenttiyksikköä viime vuotta enemmän. Eniten on noussut niiden vastaajien osuus, jotka ovat täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Tällaisten vastaajien määrä on noussut 23 prosentista 29 prosenttiin.

- Olisin voinut kuvitella, että nykytilanteessa asenteet veroja kohtaan olisivat enemmänkin jäähtyneet. Mielenkiintoista nähdä, mikä tilanne on vuoden päästä, Myyry toteaa STT:lle.

KYSELYSTÄ selviää myös, että yleinen asenne julkiseen sektoriin on heikentynyt vuodesta 2021 lähtien. Vastaajista 66 prosenttia koki saavansa vastinetta verorahoilleen, kun viime vuonna näin ajatteli 69 prosenttia vastaajista.

Verohallinto selvitti suomalaisten asenteita veroja ja niiden maksamista kohtaan syys-lokakuussa. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse 950:tä 15-74-vuotiasta suomalaista.