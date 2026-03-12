12.3.2026 09:09 ・ Päivitetty: 12.3.2026 09:09
Mies tuomittiin sakkoihin Iltalehden toimittajan kunnian loukkaamisesta
Lapin käräjäoikeus on tuominnut viisikymppisen miehen sakkoihin Iltalehden toimittajan Ida Erämaan kunnian loukkaamisesta.
Syyte liittyi Erämaan heinäkuussa 2023 kirjoittamaan kolumniin, joka käsitteli perussuomalaisten ja median suhdetta. Erämaan mukaan perussuomalaisissa oli halukkuutta lehdistönvapauden rajoittamiseen, kun media kertoi puolueen jäsenten yhteyksistä äärioikeistoon.
Mies lähetti Erämaalle elokuussa 2023 sähköpostin, jossa kirjoitti muun muassa seuraavasti: ”Onneksi jotkut järkevät laittavat vihervasemmiston intersektuaaleja femakkoja ruotuun, ettei tämmöiset hullut rajoitteet trendaa!”.
Käräjäoikeus tuomitsi miehen kunnianloukkauksesta 15 päiväsakkoon, joista koituu hänen tuloillaan maksettavaa 180 euroa. Tuomio annettiin helmikuussa.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.
Lisää aiheesta
Politiikka
6.7.2023 08:39
Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu: Ida Erämaahan kohdistunut uhkailu pitää tutkia ja tuomita selvästi
Politiikka
3.7.2023 14:30
”Maalittaminen kohdistuu toimittajan persoonaan” – Journalistiliitto muistuttaa Orpon hallituksen puolueita lehdistönvapaudesta