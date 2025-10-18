Mieslinnake haraa naisjäsenyyttä vastaan – ”Klubille ei haluta sähköä, jota on ilmassa miehen puhuessa naiselle”

Osa Helsingin Suomalaisen Klubin jäsenistä osa vastustaa sen avaamista naisjäsenille, vaikka moni jäsen, muun muassa presidentti Sauli Niinistö, kannattaa naisten hyväksymistä jäseneksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Helsingin Suomalaisen Klubin avaamista naisille ajetaan virheellisin perustein. Näin katsoo klubin jäsenistä koostuva, klubin perustamisvuoden mukaan nimetty Ryhmä 1876, joka vastustaa naisten jäsenyyden mahdollistavaa sääntömuutosta.

Sääntömuutoksesta on lokakuun 30. päivänä luvassa jälleen uusi äänestys, jossa vähintään kolmen neljäsosan eli 75 prosentin on tuettava muutosta. Jos näin käy, asiasta pidetään vielä toinen äänestys.

Aiemmissa kahdessa äänestyksessä ehdotus ei ole mennyt läpi, sillä sääntömuutoksen kannatus on jäänyt vajaaseen 70 prosenttiin. Reilu vuosi sitten klubin tuolloinen puheenjohtaja Raimo Ilveskero jätti tehtävänsä äänestystuloksen vuoksi, ja tilalle valittiin niin ikään naisten jäsenyyttä kannattava Veli-Pekka Dufva.

Klubin johtokunnalle toimitetun, sääntömuutosta vastustavan julkilausuman on allekirjoittanut 48 klubin jäsentä, joista STT tapasi tällä viikolla kuusi. He antoivat haastattelun yksittäisten jäsenten roolissa, eivät kaikkien julkilausuman allekirjoittaneiden puolesta.

Haastatellut sanoivat, että Dufva ja muu klubin johtokunta eivät ole antaneet oikeaa tietoa kampanjoidessaan sääntömuutoksen puolesta. Kuudesta haastatellusta jäsenestä kaksi kertoi eroavansa klubista, jos naisten jäsenyys sallitaan.

Miehenä naiselle puhuminen on erilaista kuin toiselle miehelle, sillä ilmassa on naisen kanssa puhuessa ”sähköä”.

STT:N tapaama porukka kutsuu itseään miesmyönteisiksi, ei naisvastaisiksi. He kertoivat kokevansa, että johtokunta oli torpannut sääntömuutosta vastustavan kampanjan tyystin.

He eivät esimerkiksi olleet saaneet käyttää klubin viestintäkanavia tai jäsenten sähköpostiosoitteita omien kannanottojensa jakamiseen, vaan ainoaksi viestintävälineeksi oli heidän mukaansa jäänyt vajaan 500 jäsenen Facebook-ryhmä. Jäseniä klubissa on yhteensä noin 3 000.

- Tämä muistuttaa Venäjän mediaa, jossa (presidentti Vladimir) Putin omistaa kaiken ja vain hänelle myönteiset viestit pääsevät läpi. Muut pelotellaan hengiltä, sanoi klubin jäsen Misa Ahola.

Torstaina Ahola kertoi STT:lle, että johtokunta oli päättänyt lähettää julkilausuman koko jäsenistölle.

STT lähetti puheenjohtaja Dufvalle kysymykset keskiviikkona, ja hän vastasi niihin lomamatkaltaan ulkomailta sähköpostitse myöhään torstaina. Hän sanoi, että johtokunta oli vastannut sille osoitettuun julkilausumaan virallisesti sekä jakanut molempien osapuolien viestit koko jäsenkunnalle.

Dufva myös korosti, että esimerkiksi jäsenrekisteriä ja sen yhteystietoja ei tietoturvasyistä luovuteta kenellekään.

Kuusikon mukaan Dufva oli luvannut, ettei uutta äänestystä naisten jäsenyydestä järjestettäisi ennen klubin 150-vuotisjuhlaa ensi vuonna.

- Hän on antanut väärää tietoa ja siten pettänyt veljien luottamuksen, sanoi Nils-Henrik Wasenius.

Dufva kertoi olleensa keväällä sitä mieltä, että asiaa on syytä miettiä rauhassa. Tutustuttuaan elokuussa talous- ja hallintotoimikunnan skenaariotyöhön hän kuitenkin vakuuttui siitä, että muutoksen aika on nyt.

SÄÄNTÖMUUTOSTA on perusteltu jäsenmaksujen tuomalla rahalla. Haastateltavat sanoivat, että taloustilannetta on julkisuudessa vääristelty ja että ratkaisuksi on esitetty ainoastaan klubin avaamista naisille, ei mitään muita vaihtoehtoja. He eivät myöskään usko, että jäsenyys edes kiinnostaa naisia niin paljon, että sillä olisi suurta merkitystä klubin taloudelle.

- Ja jos naisia tulee jäseniksi, osa nykyisistä jäsenistä lähtee. Lopputulos voi olla plus miinus nolla tai jopa miinus, sanoi Hannu Havukoski.

Puheenjohtaja Dufva kertoi sähköpostissaan, että kaikki laskelmat perustuvat faktoihin ja ennusteisiin, jotka päivittyvät tilanteiden muuttuessa.

Ahola sanoi, että johtokunta on tyrmännyt esityksen pyytää ulkopuolinen tarkastaja tekemään selvitys klubin taloudellisesta tilasta ja esittämään keinoja sen parantamiseksi. Dufvan mukaan virallista pyyntöä tai esitystä ulkopuolisen tarkastajan selvityksen tilaamisesta ei ole johtokunnalle tullut.

JULKILAUSUMASSAAN Ryhmä 1876 kertoo, että klubiin on kolmen viime vuoden aikana liittynyt ennätykselliset 575 jäsentä. Ryhmän mukaan aatteellinen ja kulttuurinen ympäristö on nyt klubille otollinen, sillä ilmapiirissä on tapahtunut oleellinen muutos: nuoret miehet ovat poliittisesti konservatiivisempia kuin nuoret naiset.

- Tietty eksklusiivisuus kuuluu veljesklubin tapauksessa asiaan mahdollistaen samalla veljeshenkisen, luottamuksellisen keskustelun toteutumisen, julkilausumassa lukee.

Tarkoittaako tämä, että nainen ei pysty veljeshenkisiin ja luottamuksellisiin keskusteluihin vai että mies ei pysty moisiin keskusteluihin naisen ollessa läsnä?

STT:n haastattelemat miehet vastasivat, että varmaan sekä että. He kokevat, että miehenä naiselle puhuminen on erilaista kuin toiselle miehelle, sillä ilmassa on naisen kanssa puhuessa ”sähköä” ja keskustelun sävy on jollakin tapaa erilainen.

Haastatellut sanoivat monen miehen kokevan klubin nimenomaan turvapaikkana, jossa voi saada tukea esimerkiksi avioeroissa ja huoltajuuskiistoissa. He näkevät, ettei nainen voi olla tällaisessa tilanteessa heteromiehelle tukena, koska ongelmia on ollut juuri naisen kanssa.

- Ja olen monta kertaa miettinyt, että kun sikarihuone on saunan yhteydessä, ja jos naisilla on saunavuoro ja miehet istuvat sikarinpoltossa, onhan se vähän erikoinen tilanne. Sinänsä se ei toki minua haittaa, Ahola sanoi.

Kaikki korostivat, ettei kyse missään nimessä ole naisvihasta tai syrjinnästä vaan siitä, että naisten läsnäolo muuttaisi klubin luonnetta.

Muun muassa presidentti Sauli Niinistö julkaisi klubin jäsenlehdessä ilmoituksen, jossa vaadittiin uutta kokousta sääntömuutoksen käsittelemiseksi.

MONI tunnettu jäsen on ilmoittanut julkisesti eronneensa klubista siksi, etteivät naiset pääse sen jäseniksi. Heistä yksi on nykyinen pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Viime vuonna nimekäs jäsenjoukko, mukana muun muassa presidentti Sauli Niinistö, julkaisi klubin jäsenlehdessä ilmoituksen, jossa vaadittiin uutta kokousta sääntömuutoksen käsittelemiseksi.

Allekirjoittajien mielestä jäsenyyden avaaminen naisille on välttämätöntä muun muassa klubin elinvoimaisuuden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden varmistamiseksi.

Sääntömuutoksen perustelu yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden puutteella eli käytännössä mainehaitalla ei uppoa haastateltaviin. He huomauttavat, että mainetta haittaa lähinnä se, että keskustelua käydään julkisuudessa, mistä he syyttävät klubin edellistä ja nykyistä johtoa.

Haastateltavat sanovat kokevansa, että puheenjohtaja Dufva tekee julkisella keskustelulla eduskuntavaalikampanjaansa ja pyrkii lisäämään tunnettuuttaan sekä houkuttelemaan naisäänestäjiä tuekseen. Kokoomuslainen Dufva on Helsingin kaupunginvaltuutettu.

Dufvan mukaan syytös ei pidä paikkaansa. Hän kertoo pohtivansa mahdollista ehdokkuuttaan vasta ensi vuonna.

Dufva katsoo, ettei klubi ole oma-aloitteisesti pyrkinyt tuomaan asiaa julki vaan esimerkiksi aina vastannut median kyselyihin aiheesta.

– Kyse ei nähdäkseni ole vain mainehaitasta vaan perustavanlaatuisesta kysymyksestä siitä, miten Klubi on osa suomalaista yhteiskuntaa nyt ja seuraavat 150 vuotta. Mainehaittaa on mielestäni lähinnä se, että nyt Klubin ansiokas toiminta pelkistyy liiaksi yhteen asiaan – toisaalta aivan syystä, hän sanoo sähköpostissaan.

