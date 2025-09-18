Kotimaa
18.9.2025 17:01 ・ Päivitetty: 18.9.2025 17:13
Mieslinnake yrittää taas sääntömuutosta: Suomalainen Klubi äänestää naisjäsenistä
Vain miehille sallittu Helsingin Suomalainen Klubi on päättänyt äänestää jälleen naisten pääsystä klubin jäseniksi. Aiemmilla kerroilla miesrintama on aina voittanut täpärästi.
Klubin nykyisen puheenjohtajan Veli-Pekka Dufvan mukaan päätös äänestyksen järjestämisestä oli lähes yksimielinen. Klubi täyttää ensi vuonna 150 vuotta.
- Olen puheenjohtajana sitä mieltä, että johtamallani klubilla herrasmiehet avaavat oven naisille, Dufva sanoo STT:lle.
Asiasta sisäisesti käydystä keskustelusta Dufva ei halua kertoa tarkemmin. Hän kertoo omaksi kannakseen, että klubin jäsenyyden on oltava avoin kaikille Suomen kansalaisille.
Äänestyksen Suomalainen Klubi järjestää Dufvan mukaan lokakuussa. Se on Dufvan puheenjohtajakauden ensimmäinen aiheesta järjestettävä äänestys. Edellinen puheenjohtaja Raimo Ilveskero erosi puheenjohtajan tehtävästä viime vuoden syyskuussa edellisen naisten jäsenyyttä käsitelleen äänestyksen jälkeen.
Vastustajien mielestä miehillä pitäisi olla oma tilansa.
Tuolloin naisten jäsenyyttä kannattavat eivät saaneet riittävää enemmistöä äänestyksessä. Naisten jäsenyyden puolesta äänesti kokouksessa noin 70 prosenttia, kun sääntöjen muuttamiseen olisi tarvittu 75 prosenttia eli kolme neljäsosaa äänistä.
Äänestys koskee varsinaisesti 1960-luvulla sääntöihin lisätyn pykälän poistamista. Pykälän mukaan vain miehet voivat olla klubin jäseniä.
KLUBILLA ON on tällä hetkellä noin 3 000 osin jo varsin ikääntynyttä jäsentä, ja Dufvan mukaan jäsenmäärää halutaan nostaa. Dufvan mukaan klubin elinvoimaisuutta tärkeämpää on kuitenkin tasa-arvo.
- Olemme sulkeneet pois puolet yhteiskunnasta. Kun naiset ovat mukana, olemme paljon merkittävämpi tekijä yhteiskunnassa sen jälkeen.
Dufva ei halua yksilöidä naisten jäsenyyttä vastustavien klubilaisten näkemyksiä, mutta hänen mukaansa ne liittyvät lähinnä siihen, että vastustajien mielestä miehillä pitäisi olla oma tilansa.
- Mitään varsinaista yhteistä nimittäjää heillä ei ole.
Dufva kertoo, että äänestys alkaa ennakkoäänestyksellä, sen jälkeen järjestetään kirjeäänestys ja lopuksi äänestetään klubin kokouksessa. Hänen mukaansa klubin johtokunnasta suuri enemmistö kannattaa muutosta.
Pääsevätkö naiset nyt klubin jäseniksi?
- 75 prosenttia on todella kova luku, mutta nyt tunnelmat ovat todella positiiviset, että ollaan menossa siihen.
Vuonna 1876 perustettu Suomalainen Klubi kertoo verkkosivuillaan olevansa kulttuuriklubi, jossa suomalaisuuden aatteelliseen pohjaan sitoutuneet eri-ikäiset miehet tapaavat toisiaan. Se järjestää tapahtumia ja harrastustoimintaa viikoittain omissa klubitiloissaan.
Teksti: STT / Heli Laakkonen
