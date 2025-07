Migri: Luonnonmarjapoimijat hakevat ensi kertaa uuden lain mukaisia työlupia – Eniten kausityöntekijöitä yhä Ukrainasta

Suomen marja- ja vihannesviljelmillä sekä maatiloilla työskentelee joka kesä tuhansia ulkomaalaisia työntekijöitä. Suomeen on perinteisesti tullut kausityöntekijöitä erityisesti Ukrainasta.

Suurin osa kausityöntekijöistä tulee Suomeen töihin lyhyeksi jaksoksi kesällä. Jos kausityöntekijä tulee viisumivapaasta maasta, hän hakee Maahanmuuttovirastolta kausityötodistuksen, jolla voi työskennellä Suomessa 90 päivää.

Viisumivelvollisesta maasta tuleva kausityöntekijä hakee puolestaan kausityöviisumia Suomen edustustoilta. Jos kausityöntekijän työsuhde on pidempi kuin 90 päivää, hän tarvitsee kausityöoleskeluluvan Maahanmuuttovirastolta. EU-kansalaiset eivät tarvitse erillistä kausityölupaa.

Maahanmuuttovirasto kiinnittää tiedotteensa mukaan erityistä huomiota hakemuksia käsiteltäessä työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjuntaan.

– Kausityövoiman sujuva maahantulo, mutta myös työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjunta on olennainen osa kausityö-ja muiden työperusteisten lupahakemusten käsittelyä. Maahanmuuttovirasto on viime vuosina tiivistänyt yhteistyötä eri viranomaisten kanssa hyväksikäytön torjumiseksi. Tavoitteenamme on sujuva ja turvallinen maahantulo sekä hyvät työolot, kertoo prosessiasiantuntija Selene Roponen tiedotteessa.