Kotimaa
24.11.2025 10:50 ・ Päivitetty: 24.11.2025 12:22
Migrilta uudet luvut ensimmäisistä työperusteisista oleskelulupahakemuksista
Ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin tammi-lokakuussa lähes kolmannes vähemmän kuin viime vuonna samalla aikavälillä. Asiasta kertoi Maahanmuuttovirasto maanantaina.
Tammi-lokakuussa ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 9 600. Virasto arvioi kuluvan vuoden hakemusmäärän jäävän 11 000 hakemukseen.
Viime vuonna ensimmäisiä työperusteisia oleskelulupahakemuksia jätettiin noin 15 000. Ensi vuoden määräksi arvioidaan 11 000-13 000.
Hakemusmäärän laskua selittänee muun muassa hidas talouskasvu.
- Arviomme mukaan ensimmäisten työperusteisten oleskelulupahakemusten määrä pysyy nykyisellä tasollaan vielä ensi vuonna. Vaikka talous kääntyisi kasvuun, työmarkkinat reagoivat siihen viipeellä ja ulkomaisen työvoiman kysyntä elpyy tyypillisesti kotimaista hitaammin, tietopalveluiden johtaja Johannes Hirvelä arvioi tiedotteessa.
TAMMI-lokakuussa opiskelijat jättivät noin 11 800 hakemusta, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Koko viime vuoden aikana opiskelijoiden ensimmäisiä oleskelulupahakemuksia jätettiin ennätysmäärä, yli 14 100.
Virasto arvioi, että viime vuosien kasvun pysähtymisen taustalla on muun muassa korkeakoulujen yhteishaussa vuoden alussa käyttöön otettu sadan euron hakemusmaksu. Tämän uskotaan jonkin verran karsineen Suomesta korkeakoulupaikkaa hakevien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten kansalaisten määrää.
Opiskelun perusteella oleskelulupaa hakevien määrän arvioidaan pysyvän korkealla tasolla. Tämän vuoden hakemusmääräksi arvioidaan 13 000-14 000 ja tulevan vuoden 13 000.
Myös ensimmäisten turvapaikkahakemusten määrä laski. Tammi-lokakuussa Suomessa jätettiin noin 1 700 ensimmäistä turvapaikkahakemusta, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.
Maahanmuuttoviraston arvion mukaan sekä tänä että ensi vuonna jätettäneen 1 500-2 500 ensimmäistä turvapaikkahakemusta.
