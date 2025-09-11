Mika Aaltola äänesti tyhjää, kun EU-parlamentti tuomitsi Israelin toimet Gazassa

EU-parlamentti hyväksyi torstaina Gazaa koskevan päätöslauselman, jossa tuomitaan muun muassa Israelin aiheuttama nälänhätä Gazassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lauselmassa todetaan, että Israel estää humanitaarisen avun kuljetukset Gazaan, mikä on johtanut nälänhätään Pohjois-Gazassa.

Lisäksi mepit vaativat pysyvää tulitaukoa Gazaan sekä kaikkien Gazassa pidettävien israelilaisten panttivankien välitöntä ja ehdotonta vapauttamista. Parlamentti ilmaisi myös tukevansa kahden valtion ratkaisua ja sanoi, että EU:n jäsenmaiden tulisi harkita Palestiinan tunnustamista sen saavuttamiseksi.

Parlamentti tuomitsi myös jyrkästi Hamasin ”raakalaismaiset rikokset” Israelia vastaan ja vaatii pakotteita äärijärjestölle.

Se myös toisti tukensa Israelin turvallisuuden varmistamiselle ja sen oikeudelle puolustaa itseään kansainvälisen oikeuden puitteissa.

Mepit kuitenkin painottavat, ettei Israelin oikeus puolustaa itseään oikeuta summittaisia sotatoimia Gazassa.

PÄÄTÖSLAUSELMA hyväksyttiin äänin 305 puolesta, 151 vastaan ja 122 tyhjää.

Paikalla olleista suomalaismepeistä päätöslauselmaa tukivat parlamentin suurimman ryhmän, keskustaoikeistolaisen EPP:n Aura Salla, Sirpa Pietikäinen ja Pekka Toveri.

Päätöslauselmaa tukivat myös libeeralin Renew-ryhmän Anna-Maja Henriksson, Elsi Katainen ja Katri Kulmuni, vasemmistoryhmän mepit Li Andersson, Merja Kyllönen ja Jussi Saramo, demareiden Eero Heinäluoma ja Maria Guzenina ja vihreiden Ville Niinistö.

Suomalaismepeistä ainoana tyhjää äänesti EPP:n Mika Aaltola. Vihreiden Maria Ohisalo ja konservatiivien ja reformistien Sebastian Tynkkynen olivat poissa.

Päätöslauselmassa mepit tukevat myös komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin esitystä. Von der Leyen sanoi linjapuheessaan keskiviikkona komission esittävän, että kahdenvälinen tuki Israelille keskeytetään, ja osapuolien välinen kauppaa koskeva assosiaatiosopimus jäädytetään osittain.