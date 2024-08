Mikä on Kouvolan yöpäivystyksen kohtalo? – kunta- ja alueministeri ei vielä tiedä

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) sanoo, ettei vielä tiedä, mikä on sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) pohjaesitys Kouvolan Ratamokeskuksen yöpäivystyksen kohtalosta.

Hänen mukaansa ministeriryhmä odottaa Juuson esitystä ja sen pohjalta asiasta vasta neuvotellaan.

Asia kuuluu Juuson johtaman kestävän hyvinvointiyhteiskunnan ministerityöryhmälle. Ikosen mukaan ministeriryhmällä on ensi viikolla kaksi kokousta, joissa tätä oletettavasti käsitellään. Ikonen kommentoi asiaa kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä STT:lle.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra valoi jo keskiviikkona toivoa kouvolalaisiin yöpäivystyksen kohtalosta. Hänen mukaansa asiasta päätetään ensi viikolla.

- Vielä minulla ei ole teille kerrottavaa, mutta ensi viikolla tästä ymmärtääkseni on tulossa sosiaali- ja terveysministeriöstä päätöksiä. Ja uskon, että se on teidän kannaltanne vähintään kohtuullinen, Purra sanoi IS:n mukaan keskiviikkona puhuessaan toritapahtumassa Kouvolassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.