Kaisa Juuso aikoo korjata Soterin ongelmat pikalailla – väläyttää myös kielitaidon tarkastamista hoitajille

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään käynnistävänsä lainvalmistelun sen mahdollistamiseksi, että ainakin sosiaali- ja terveydenhuollon itsenäisistä ammatinharjoittajista voisi aloittaa toimintansa heti sen jälkeen, kun he ovat jättäneet hakemuksen Valviran ja aluehallintovirastojen Soteri-rekisteriin. Johannes Ijäs Demokraatti

Rekisterin hakemuskäsittely on pahoin ruuhkautunut.

– Tilanne on nyt sellainen, että olen käynnistänyt pikaiset toimenpiteet, jotta saadaan väliaikainen laki voimaan. Sen perusteella yksityiset ammatinharjoittajat voidaan rekisteröidä ilmoitusmenettelyn perusteella ainakin vuoden 2025 loppuun, sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso (ps.) kertoo Demokraatille perussuomalaisten eduskuntaryhmän kokouksen yhteydessä Kouvolassa.

Juuso mukaan loppuvuoden ja ensi vuoden aikana katsotaan, miten järjestelmä toimii ja mietitään, onko isompia tarpeita lainsäädännön muutoksille.

– Tarkoituksena on nyt pikaisin toimenpitein saada yrittäjät töihin ja jonot pois.

Lainmuutos ei kuitenkaan ole kovin nopeasti toteutettavissa. Juuso toteaa, että lainsäädöntö on määrä lähettää lausunnoille todennäköisesti minimilausuntoajalla.

– Suositeltu lausuntoaika on 6-8 viikkoa, mutta tässä tapauksessa en katso, että voidaan sitä noudattaa. Lyhin mahdollinen lausuntoaika, ministeri sanoo.

Hän toivoo, että eduskunta käsittelisi asian pikaisesti ja että laki voisi olla valmis jo tämän vuoden aikana.

JUUSO sanoo, että Soteriin liittyvä valvontalain toimeenpano on sakannut pahasti. Järjestelmän kanssa on ollut ongelmia ja yksityisten elinkeinonharjoittajien rekisteröintihakemuksia on tullut ennakoitua enemmän.

Juuson mukaan hänelle on Valviran toimesta vakuutettu koko kevät, että syksyyn mennessä tilanne ratkeaa.

– Nyt näyttää vahvasti siltä, että ei tämä ratkea ja tilanne ei muutu. Nyt on pakko lähteä sitten lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin.

Demokraatti tiedusteli ministerin kantaa myös valtakunnallisiiin kielikokeisiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.

Ainakin Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on vaatinut karsivien kielikokeiden välitöntä käyttöönottoa alan oppilaitoksissa. Superin mukaan valmistumisen edellytyksenä on oltava valtakunnallinen kielitesti, jolla osoitetaan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöltä vaadittava B2-tason kielitaito.

Juuso toteaa, että Hyvän työn ohjelmassa mietitään erityisesti ulkomaisten hoitajien rekrytointia.

– Suunnitelmiin kuuluu kyllä myöskin se, että kielitaidon täytyy olla riittävä. Ne suunnitelmat ovat vasta menossa, mutta onhan se selvää, että hoitoalalla pitää suomen tai ruotsin kielen taito olla. Muuten vaarantuu potilasturvallisuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Hyvän työn ohjelman, joka sisältää sekä pitkän että lyhyen aikavälin toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöpulan helpottamiseksi.

Juuso antaa ymmärtää, että jonkin tyyppinen kielitaidon tarkastaminen on oltava, jotta riittävä kielitaito voidaan todentaa.

– Mutta en ota nyt kantaa siihen, minkälainen se on.

– Kielitaitovaatimus on ehdoton potilastyössä erityisesti potilasvahinkojen välttämiseksi. Niitä ei saa tulla sen vuoksi, että hoitaja ei ymmärrä hänelle annettuja ohjeita tai ei ymmärrä potilasta, joka kertoo vaivoistaan.

KAISA Juuso saa vastata Kouvolassa eduskuntaryhmän kokouksessa varmasti työkseen myös siihen, että hallitus on lakkauttamassa paikallisen Ratamokeskuksen yöpäivystyksen.

Hän on varovainen kommentoidessaan asiaa ja toteaa sairaalaverkkoesityksen olevan poliittisessa prosessissa.

– Kun se on poliittisessa prosessissa, on hyvin vaikeaa kommentoida siihen tässä vaiheessa mitään. Me käsittelemme tämän ihan normaalissa järjestyksessä ja tiedotamme heti, kun on päästy yksimielisyyteen siitä, millainen sairaalaverkkoesitys meiltä lähtee.

Onko mahdollista, että päivystyksen lakkautus Ratamon osalta peruttaisiin?

– En ota siihen kantaa. Poliittinen käsittely on erittäin herkässä vaiheessa juuri nyt. Odotetaan jonkin aikaa.

Kouvolalle ei tule täältä positiivista viestiä?

– Ei tule minkäänlaista viestiä, vaan ainoastaan se, että syyskuun alkupuolella tulee ministeriryhmän päätökset asiasta.

RATAMOSTA kysyttiin myös perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta eduskuntaryhmän kokouksen tiedotustilaisuudessa.

Purra on jo aiemmin vieraillessaan Kouvolassa toukokuussa sanonut, että päätös Ratamon akuuttisairaalan yöpäivystyksen lakkauttamisesta voidaan kumota jos se ei tuo säästöjä.

Purra puhui tänäänkin hallituksen säästökokonaisuudesta ja siitä, että siellä on tietynlaisia ongelmia, kaikilla toimilla ei päästä annettuun euromäärään tai asetettuun tavoiteaikatauluun. Näihin haetaan korvaavia säästöjä.

– Meillä ei ole mielekästä tehdä sellaisia säästöpäätöksiä, jotka eivät säästä. Toki ymmärrän, että kun kyse on sairaaloista ja terveydenhuollon palveluista, näissä voi toki olla erilaisia tulkintoja asiasta. Mutta emme me vie sellaisia säästötoimenpiteitä eteenpäin, joista ei synny säästöjä. Emme me tee kiusallamme näitä toimia, vaan niiden pitää olla vaikuttavia, Purra sanoi.

KOUVOLALAINEN perussuomalaisten kansanedustaja Sheikki Laakso sanoo Demokraatille, että “laskelmien mukaan” Ratamokeskuksen yöpäivystyksen lakkauttaminen ei toisi säästöjä.

– Uskomme siihen, että Ratamo säilyisi.

Laakso sanoo, ettei edes ymmärrä, miksi se on ollut lakkautettavien yöpäivystysten listalla.

Hän kritisoi myös sitä, että Ratamo aikoinaan laitettiin toimimaan poikkeusluvalla seitsemän vuoden luvalla. Tässä Laakson syyttävä sormi tuntuu osoittavan keskustaan.

Laakso puolustaa Kouvolaa myös ison väkimäärän perusteella sekä sillä perusteella, että Kotkan yöpäivystyksessä ei riittäisi tilat eikä henkilökunta hoitaa Kouvolasta tulevia.

Laakso uskoo, että perussuomalaiset ei hyväksy Ratamon yöpäivystyksen lakkauttamista.

– Valtiovarainministeri hyvin toi esiin sen, että eihän me sitä kiusallaan tehdä. Jos ei sitä säästöä ole saatavissa, eihän sitä päätöstä ole mitään järkeä tehdä.