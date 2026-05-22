Tämän takia Orpo ja Purra keskittyvät papukaijana jankuttamaan SDP:n vaihtoehdosta

Edellisten eduskuntavaalien alla kokoomus julisti, että Suomessa on aika lopettaa velaksi eläminen. Mikkel Näkkäläjärvi

Silloinen oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok.) lupasi Suomen kansalle, että suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa. Toinen oppositiojohtaja Riikka Purra (ps.) puolestaan kertoi, että pienituloisilta leikkaaminen ei perussuomalaisille käy.

Kokoomus ja perussuomalaiset nousivat näillä puheilla valtaan maassa. Eduskuntavaalien 2023 jälkeen vakuuteltiin, että julkinen talous saadaan kuntoon, eikä keneltäkään tulla vaatimaan mahdottomia.

VAALIKAUTTA on nyt takana kolme vuotta, eikä Orpon-Purran hallitus ole onnistunut yhdessäkään tavoitteessaan.

Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Pienituloisilta on leikattu ja monelta suomalaiselta on vaadittu kohtuuttomia.

Köyhyydessä eläviä lapsia on Suomessa jo lähes 140 000 ja tämä joukko on kasvanut Orpon-Purran hallituksen aikana noin 30 000:lla.

Samaan aikaan kaikkein hyväosaisimmille on riittänyt verohelpotuksia – viimeksi lähes miljardin euron verohelpotus yrityksille.

Orpo-Purran hallitus tulee jäämään Suomen historiaan eniten velkaa kasvattaneena hallituksena. Vuosittainen velkaantumistahti on kohoamassa vuosikymmenen lopulla yli 17 miljardiin euroon.

Kun hallitus aloitti työnsä paljon parjaamansa Marinin hallituksen jälkeen, vuosittainen velkaantumistahti oli alle yhdeksän miljardia euroa vuodessa. Piti loppua velkaralli, mutta tuli tuplattua vuosittainen velkaantumistahti.

Orpon-Purran hallitus tulee jättämään seuraajilleen karmaisevan perinnön.

KAIKKEIN suurin Orpon-Purran hallituksen epäonnistuminen on se, että Suomi on koko Euroopan korkeimman työttömyyden maa. Moni on menettänyt työnsä ja moni on huolissaan siitä, että niin voi käydä itsellekin.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on jo lähellä 1990-luvun laman tasoa.

Osoittaa poikkeuksellisen suurta vieraantumista tavallisten ihmisten arjesta, että kaiken tämän jälkeen ministeriaitiosta käsin puhutaan työttömistä ihmisistä nukkumaan jäävinä naapureina. Kyse ei ole siitä, että ihmiset eivät haluaisi tehdä töitä, vaan siitä, että työpaikkoja ei ole.

Kokoomus ja perussuomalaiset ovat vieraantuneet tavallisten ihmisten arjesta, tehneet Euroopan epäonnistuneinta talouspolitiikkaa ja pettäneet eduskuntavaaleissa antamansa lupaukset. Tämän takia Orpo ja Purra keskittyvät papukaijana jankuttamaan SDP:n vaihtoehdosta.

Sopii kysyä, että mikä on kokoomuksen ja perussuomalaisten vaihtoehto tulevalle vaalikaudelle. Tätä samaa politiikkaa seuraavatkin neljä vuotta?

POLITIIKALLA tulee luoda näkymä paremmasta. Ilman sitä hekin ihmiset, joilla olisi varaa, eivät uskalla kuluttaa, vaan säästävät sukanvarteen. On aika palauttaa ihmisten luottamus tulevaisuuteen. On aika saada reilumpi suunta Suomelle.