27.3.2026 17:00 ・ Päivitetty: 27.3.2026 18:52

Mikkel Näkkäläjärvi: Tarvitsemme oikeusvaltion itsepuolustusta – kukaan ei ole lain yläpuolella

Suomi on perusteiltaan pääsääntöisesti vahva oikeusvaltio, jossa kansalaisilla on korkea luottamus viranomaisiin ja oikeuslaitokseen. Me suomalaiset ymmärrämme hyvin sen, että kukaan ei ole lain yläpuolella, mutta ei myöskään sen alapuolella.

Mikkel Näkkäläjärvi

Oikeusvaltiossa on aivan keskeistä se, että toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan, kunnioitetaan demokratiaa ja turvataan kansalaisten perusoikeudet.

Meillä kaikilla on oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia. Oikeusvaltioon eivät kuulu rinnakkaisyhteiskunnat, korruptio ja yleinen vilunkipeli, vaan niitä vastaan pitää toimia päättäväisesti.

OLEMME JOUTUNEET viime aikoina lukemaan uutisia Suomen sisäisen turvallisuuden yhdestä keskeisestä uhasta, jossa kansainvälisesti laajasti verkostoitunut järjestäytynyt rikollisuus toimii Suomessa.

Karmeimmillaan toiminta on sitä, että lapsia rekrytoidaan toteuttamaan järkyttäviä väkivallantekoja.

Järjestäytynyt rikollisuus on kovaa bisnestä, johon kuuluvat olennaisena osana huumekauppa, aserikollisuus, väkivalta ja henkirikokset.

Suomessa puhutaan kasvavasta ilmiöstä, vaikka tilanteemme ei ole niin vaikea kuin vaikka naapurimaassamme Ruotsissa. Ruotsissa asuu arviolta jo lähes 70 000 ihmistä, joilla on yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Kun kollegani Ruotsin Sosialidemokraattien puoluesihteeri Tobias Baudin oli käymässä Suomessa marraskuussa SDP:n Tulevaisuusfoorumissa, oli hänen viestinsä hyvin selvä: tehkää kaikki mitä voitte estääksenne ilmiön laajeneminen.

Rikollisuuteen vastaamiseksi ei ole vain yhtä keinoa, vaan tarvitaan laaja kokonaisuus erilaisia toimenpiteitä.

Tanskassa toimiva lähestymistapa on muodostunut erilaisista lainsäädännöllisistä toimenpiteistä, turvallisuusviranomaisten valtuuksien ja tosiasiallisten toimintaedellytyksien vahvistamisesta sekä päättäväisestä toiminnasta ihmisten syrjäytymisen estämiseksi.

Tiukempia toimenpiteitä on tarvittu, jotta on mahdollistettu ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toimivuus. Erityisen tärkeää on tehdä kaikkemme, että yksikään nuori ei ajaudu järjestäytyneen rikollisuuden pariin.

MUITAKIN SUOMALAISTA oikeusvaltiota ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa haastavia ilmiöitä on.

Tällöin puhutaan muun muassa erilaisista ääriliikkeistä ja joissain uskonnollisissa yhteisöissä esiintyvästä pakottavasta kontrollista, lasten silpomisesta ja pakkoavioliitoista. Unohtamatta työmarkkinarikollisuutta, jota on myös rehottava ihmiskauppa.

Oikeusvaltion itsepuolustusta tarvitaan. Jos yhteiskunta ei kykene takaamaan ihmisille arjen turvallisuutta, se rapauttaa ihmisten luottamusta oikeusvaltioon ja syö suomalaista hyvinvointivaltiota sisältäpäin.

Luottamus on koko oikeusvaltion perusta. Meidän sosialidemokraattien jos joidenkin tehtävä on puolustaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa, kansanvaltaa ja ihmisten oikeutta elää turvallista elämää.

Huomasitko nämä?

Petri Korhonen

Päätoimittajalta
26.3.2026
Päivi Räsäsen oikeusdraamassa kiihkoilu voitti, Jeesus hävisi
Lue lisää

Rolf Bamberg

Teatteri ja Tanssi
27.3.2026
Arvio: Turun kaupunginteatterin inside-komedia aukeaa onneksi myös ulospäin
Lue lisää

