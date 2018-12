Mikko Rantasen Coloradolle tappio – NHL:n pörssikärjelle tymäkät 1+3

Colorado Avalanchen suomalaishyökkääjä Mikko Rantasen hurja pelivire jääkiekon NHL:ssä jatkui, kun hän rohmusi keskiviikon vastaisen yön kierroksella pisteet 1+3=4. Colorado kuitenkin hävisi 4–6 Edmonton Oilersille.

Rantanen on summannut pisteet 13+39=52 ja ylitti ensimmäisenä pelaajana tällä kaudella 50 tehopisteen rajan. Rantanen johtaa sarjan pistepörssiä viiden pisteen erolla ennen ketjukaveriaan Nathan MacKinnonia, joka saalisti yön kierroksella kaksi syöttöpistettä.

Suomalaisen viime viikkojen tahti on ollut hirvittävän kova, kun hän on päässyt pisteille 12 ottelussa peräkkäin. Jakson aikana Rantanen on nakuttanut tehot 6+17=23.

Pistepörssissä kolmantena on Tampa Bay Lightningin Nikita Kutsherov, jonka tehot ovat 12+33=45. Edmontonin Connor McDavid kiusasi Coloradoa pistein 1+1=2 ja kartutti kauden saldonsa lukemiin 17+26=43.

Maalipörssin johto taas tutuissa käsissä

Winnipegin Patrik Laine hallitsi maalipörssiä marraskuun lopulla, mutta nyt suomalainen on jäänyt täysosumitta kuudessa ottelussa peräkkäin. Keskiviikon vastaisen yön kierroksella Laine nappasi yhden syöttöpisteen, kun Winnipeg voitti Chicagon 6–3.

Washingtonin venäläistykki Aleksandr Ovetshkin sen sijaan on päässyt tuttuun vireeseen. Hän viimeisteli kolme täysosumaa Detroitin verkkoon, kun Washington voitti 6–2. Ovetshkinin maalisaldo on nyt 25, kun Laineella on kolmen muun pelaajan tavoin 21 maalia.

Viime kaudella 49 runkosarjamaalia tehnyt Ovetshkin voitti maalikuninkuuden ennen Lainetta (44). Venäläinen on voittanut maalikuninkuuden kaikkiaan seitsemän kertaa ja on vahva ehdokas voittajaksi myös tällä kaudella.