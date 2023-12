Miksi leikkausten vaikutukset tavallisiin ihmisiin eivät saisi näkyä? – sote-valiokunnan varapuheenjohtaja: ”Ei ole järkevää mennä yksittäistä ihmistä koskeviin asioihin”

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa riitaisissa tunnelmissa hallituksen sosiaaliturvaleikkausten käsittelyä. Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) katsoi valiokunnan ovella ennen kokouksen alkua iltapäivällä, että mietinnöistä pitää pystyä lukemaan totuus. Johannes Ijäs Demokraatti

Hänen mielestään hallituspuolueet pyrkivät nyt peittelemään sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksia. Hallituspuolueista taasen on syytetty Kiurua asioiden käsittelyn hidastelusta. Kiuru ei tätä allekirjoita, vaan katsoo hallituspuolueiden hidastelleen omalla toiminnallaan.

Valiokunta kokoontuu poikkeuksellisesti tänään maanantaina, jotta se ehtisi saada viimeisetkin budjettiin liittyvät sosiaaliturvaleikkauksia käsittelevät mietinnöt valmiiksi jo siirrettyyn määräaikaan mennessä tiistaina.

Keskustan valiokuntajäsen Hanna-Leena Mattila sanoi valiokunnan ovella ennen kello 14 alkanutta kokousta odottavansa, että asioita saadaan tänään sovitusti eteenpäin.

– Meillä on viime viikkoina mennyt aika paljon aikaa johonkin muuhun kuin asioiden edistämiseen.

Mattilan mukaan aikaa on haaskaantunut esimerkiksi keskusteluun valiokunnan työtavoista.

HALLITUSPUOLUEISTA valiokuntajäsen Henrik Wickström (r.) sanoi lähtevänsä luottavaisin mielin tämän päivän kokoukseen. Hän arvelee, että valiokunta pysyy aikataulussa ja mietinnöt valmistuvat viimeistään huomenna.

Wickström sanoi toivovansa, että jokainen valiokuntajäsen edistää hyvää työrauhaa.

Hallitusta on syytetty oppositiosta käsin siitä, että se on yrittänyt piilottaa sosiaaliturvan leikkausten vaikutuksia. Wicströmin mielestä syytös ei ole kohtuullinen. Mietinnöissä tulee erilaisia näkökulmia esiin ja hänestä on myös tärkeää, että esiin tulee myös lakihankkeiden tausta eli hallitus pyrkii työllisyyden ja julkisen talouden vahvistamiseen.

SDP:n valiokuntajäsen Ilmari Nurminen harmitteli valiokunnan ovella, ettei kokousta voinut aloittaa tänään aiemmin. Näin olisi saatu lisää aikaa asioiden käsittelyyn. Hän muistutti, että hallituksen leikkaukset perusturvaan ovat historiallisen suuria ja kohdistuvat esimerkiksi moniin yksinhuoltajiin ja lapsiperheisiin.

– Nyt toivotaan, että hallitus ei muuta pohjaa ja saadaan faktat sitä kautta meidän mietintöön näkyville.

Nurminen toteaa, että hallitus voi kohdistaa leikkauksia pienituloisiin, mutta kansanedustajien tehtävä on tässä tapauksessa huolehtia siitä, että faktat tulevat asiakirjoihin nähtäville ja vaikutukset arvioitua.

– Toivotaan, että hallitus ei salaile tai piilottele leikkausten vaikutuksia.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN varapuheenjohtaja Mia Laiho kiistää, että hallituspuolueet olisivat piilottelemassa sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksia mietinnöistä. Hänen mukaansa mietinnöistä selviää, miten laki vaikuttaa.

Oppositio on kritisoinut ja myös Helsingin Sanomat on uutisoinut, että hallituspuolueiden toimesta ainakin asumistukimietinnöstä on poistettu sosiaaliturvaleikkausten vaikutuksia tavallisiin ihmisiin. Laiholta kysyttiin valiokunnan ovella, miksi on tärkeää, etteivät leikkausten vaikutukset tavallisiin ihmisiin näy.

Näin hän vastasi:

– Mietintö on isompi kokonaisuus ja siinä pitää tasapuolisesti käsitellä kaikkia eri asioita. Jos sieltä ottaa vaan yksittäisen asian, siinä jää näkemättä se kokonaisuus. Siellähän on myöskin asioita, jotka on useampaan kertaan ja myöskin mietinnössä, ei ole järkevää mennä yksittäistä ihmistä koskeviin asioihin. Esimerkiksi asumistuen osalta kyse oli joistakin yksittäisistä ihmisistä, joita se voi koskea. Yksilötasolla tietenkin tärkeitä asioita. Mutta kun me teemme koko valtakuntaan lainsäädäntöä, niin pitää katsoa sitä kokonaiskuvaa.

Helsingin Sanomien mukaan asumistukeen liittyvästä mietintöluonnoksesta poistettiin esimerkiksi seuraava ministeriön antama tieto:

”Sosiaali- ja terveysvaliokunnan sosiaali- ja terveysministeriöltä saaman tiedon mukaan ehdotettujen muutosten enimmäisvaikutukset kohdistuvat omistusasujiin, joissa ruokakunnan koosta riippuen enimmäisvaikutukset olisivat 466 eurosta 1 377 euroon. Vuokra-asunnoissa asuvilla enimmäisvaikutukset ovat ruokakunnan koosta riippuen 202 eurosta 516 euroon.”

Kysyttäessä sote-valiokunnan työilmapiiristä Laiho tyytyi toteamaan, että valiokunnassa hoidetaan asiallisesti ja johdonmukaisesti budjettiesityksiä eteenpäin.

Laiholta kysyttiin myös, millaisen pohjan nyt valiokunnassa kriisiytynyt tilanne antaa tuleviin lakihankkeisiin hallituskaudella.

– Varmasti meidän pitää käydä keskustelu siitä, millä tavalla tästä eteenpäin jatketaan, mutta nyt tärkeätä on saada nämä esitykset maaliin, vietyä eteenpäin. Oppositio ja hallitus nyt sitten tekevät sitä työtä, mitkä kummankin tehtävät ovat, kuitenkin tavoitteena saada nämä huomenna täysistuntoon. Se on se viimeinen deadline, joka meille on annettu. Me saimme jo lisäaikaa.