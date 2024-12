Miksi vientimalli on Suomelle virhe? – nyt tulivat Jytyn argumentit

Eduskunnan perustuslakivaliokunta käsittelee tänään ja huomenna hallituksen esitystä vientivetoisesta työmarkkinamallista. Työntekijäjärjestöt, erityisesti naisvaltaisten alojen liitot, vastustavat mallia kiivaasti.

– Valtakunnansovittelijan ja sovittelulautakunnan mahdollisuuksia sovintoehdotuksen antamiseen ei pidä rajoittaa lainsäädännöllä. Vientimalli vaikeuttaa huomattavasti naisvaltaisten alojen palkkaneuvotteluja ja palkkatasa-arvon edistämistä työehtosopimusten avulla, Voima perustelee tiedotteessa Jytyn kielteistä kantaa.

Miksi vientimallilaki vaikeuttaa palkkaneuvotteluja? Eivätkö osapuolet voi edelleen sopia keskenään vientialoja korkeammista palkankorotuksista?

– Toki palkkaneuvotteluja voidaan edelleen vapaasti käydä osapuolten välillä, mutta on selvää, että jos sovittelijan kädet on sidottu ja mahdollisen sovittelun lopputulos on työriitatilanteessa etukäteen tiedossa, puuttuu työnantajapuolelta intressi lähteä ylipäätään neuvottelemaan yleisen linjan ylittävistä ratkaisuista. Näin ollen on hyvin epätodennäköistä, että vientialojen ratkaisua ylitettäisiin muiden alojen neuvotteluissa.