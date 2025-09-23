Palkittu politiikan aikakauslehti.
23.9.2025 08:15 ・ Päivitetty: 23.9.2025 08:15

Miljoona rikki: Yli 70-vuotiaita Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin

LEHTIKUVA / ELSA PAAKKINEN
Suomen väestöstä 18 prosenttia oli elokuun lopussa yli 70-vuotiaita.

70 vuotta täyttäneiden määrä on ylittänyt Suomessa ensi kertaa miljoonan, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomen väestöön kuului elokuun lopussa 1  000  148 vähintään 70-vuotiasta ihmistä, mikä on 18 prosenttia väestöstä. Vielä 1990-luvun alussa osuus oli kahdeksan prosenttia.

-  Osuuden nousu kertoo väestön ikääntymisestä, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joonas Toivola tiedotteessa.

-  Pitkällä aikavälillä kuolleisuus on laskenut ja elinajanodote pidentynyt.

SYNTYMÄVUOSITTAIN tarkasteltuna suurin ikäluokka Suomessa ovat nyt vuonna 1990 syntyneet. Viisivuotisikäryhmistä eniten on 30-34-vuotiaita, joita on väestöstä 6,8 prosenttia.

Maahanmuuton vaikutus näkyy ikäluokkatiedoissa. Jos tehdään rajaus vain Suomessa syntyneisiin henkilöihin, lukumäärältään suurimmat ikäluokat ovat vuonna 1963 ja vuonna 1964 syntyneet.

