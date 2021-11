Tshekin presidentti Milos Zeman on päässyt taas sairaalasta, kertoo hänen tiedottajansa. Zemanin on huomenna määrä nimittää maan uudeksi pääministeriksi oikeistolaisen demokraattisen puolueen Petr Fiala viivästysten jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zeman palasi torstaina sairaalaan lähes heti sieltä päästyään saatuaan positiivisen koronatestituloksen. Ensimmäisellä sairaalareissullaan 77-vuotias presidentti oli saanut hoitoa maksaongelmiinsa. Zeman joutui sairaalaan lokakuun alkupuolella vain päivä parlamenttivaalien jälkeen, eikä hän ehtinyt ennen sitä nimittää uutta pääministeriä.

Vielä on epäselvää, miten huominen pääministerin nimitysseremonia järjestetään, koska Zemanin täytyy eristäytyä kahdeksi viikoksi koronatartuntansa vuoksi.

Zeman on tunnettu ketjupolttaja, ja hänen on epäilty sairastavan maksakirroosia, jonka pahat kielet väittävät johtuvan runsaasta alkoholinkäytöstä. Hän sairastaa myös diabetesta, mikä on vienyt häneltä kävelykyvyn.