Ministeri Aki Linden: ”Tuen julkisten alojen, erityisesti naisvaltaisen hoitoalan, palkkojen korottamista kohtuullisesti yli ns. yleisen tason pitkäkestoisella palkkaohjelmalla”

Julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon turvaaminen korjaaminen vaatii lukuisia muitakin toimenpiteitä kuin palkkatason nostoa. Näitä ovat mm. ratkaisut koulutuksessa, työolosuhteissa, työnjaossa, johtamisessa, työkulttuurissa ja ict-järjestelmissä, ministeri Linden mainitsi vappupuheissaan Raumalla ja Porissa. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Työmarkkinat ovat olleet rauhattomat tänä keväänä. Pitkä UPM:n ja Paperiliiton välinen työtaistelu päättyi. Pahimmat työnantajan ajamat heikennykset onnistuttiin torjumaan ja työt voivat tehtaissa jatkua. Tämä sitkeä taistelu osoitti, että työntekijöiden oikeuksien puolustaminen vaatii päättäväisyyttä. Edut ja kohtuulliset ansiot eivät säily itsestään.

”Toivomme hoitoalalle ja koko julkiselle palvelusektorille neuvotteluratkaisua”

-Julkisella alalla olemme nyt keskellä työtaistelua. Oma roolini, johon kuuluu ministerin vastuulla ihmisten hengen ja terveyden turvaaminen kaikissa olosuhteissa, myös työtaistelun aikana, on ollut vaativa. Tuen julkisten alojen, erityisesti mainitsen naisvaltaisen hoitoalan, palkkojen korottamista kohtuullisesti yli ns. yleisen tason pitkäkestoisella palkkaohjelmalla. Julkisen terveydenhuollon ja vanhustenhuollon turvaaminen osaavalla työvoimalla vaatii tätä.

-Tällä hetkellä on suuri työvoimapula. Sen korjaaminen vaatii lukuisia muitakin toimenpiteitä kuin palkkatason nostoa: ratkaisuja koulutuksessa, työolosuhteissa, työnjaossa, johtamisessa, työkulttuurissa, ict-järjestelmissä jne. Tällainen laaja-alainen hanke on sosiaali- ja terveysministeriön johdolla meneillään, mutta juuri nyt työmarkkinatilanteen takia se on seisahtunut.

-Toivomme hoitoalalle ja koko julkiselle palvelusektorille neuvotteluratkaisua. Vetoan sekä työnantajaan eli KT:hen ja liittoihin, että sellainen sopu löytyisi, joka turvaa palveluiden kehittymisen ja työssä jaksamisen ja on samalla veronmaksajille kohtuullinen, mehän kaikki nimittäin olemme julkisen puolen työnantajia, Aki Linden puhui.

”Nato ratkaisu on huolella punnittava”

Aki Linden tuomitsi jyrkästi Venäjän hyökkäyksen toiminnan Ukrainassa ja vaati, että presidentti Putin viipymättä keskeyttää sotatoimet ja vetäytyy Ukrainasta. Rauha on palautettava Eurooppaan.

Hallitus antoi eduskunnalle turvallisuuspoliittisen selonteon ja edessä on vaikea tehtävä, sotilaallisen liittoutumisen harkinta. Ministeri Lindenin mielestä se on vaikea siksi, että olemme eläneet sotilaallisesti liittoutumattomana maana lähes 80 vuotta ja onnistuneet rakentamaan hyvinvointivaltiota, joka on puutteistaan huolimatta eräs maailman tasa-arvoisimmista ja aidosti vapaimmista yhteiskunnista.

-Miten turvaamme tämän? Johtaako vapaiden, läntisten valtioiden puolustusliitto Natoon liittyminen sellaisiin vastatoimiin Venäjän puolelta, että rauhantila järkkyy, jopa sotilaallinen kriisi on edessä. Tähänkin joudumme varautumaan. Siksi ratkaisut on huolella punnittava. Vaihtoehdot ovat: ottaako se riski, että emme liity Natoon ja yritämme jatkaa liittoutumattomana arvaamattoman ja ihmisoikeuksia kunnioittamattoman naapurivaltiomme kyljessä ajatellen, että ”kyllä tämä tässä sujuu” vai haemmeko turvaa suuremmasta yhteisöstä altistaen itsemme samalla Venäjän silmissä vihollisen leiriin siirtyväksi valtioksi kaikkine siitä seuraavine asioineen. Tämä ratkaisu tehdään toukokuun aikana. Punnukset kallistuvat tällä hetkellä vahvasti Natoon liittymiseen puolelle. Mutta korostan: on oltava realisti. Siitä seuraa asioita, jotka myös on oltava valmis kohtaamaan, ministeri Linden painotti.

”Suurimman vastuun koronatoimista joutui kantamaan ministerimme Krista Kiuru, jota haluan julkisesti kiittää”

Koronapandemia ei ole vieläkään ohi. Sairaaloissa hoidetaan yhä satoja koronapotilaita, ja vaikka virallisesti voimme nyt liikkua ja toimia vapaammin, tiedän, että varsinkin ikääntyneet ihmiset, joille korona on suurin riski, ovat edelleen varovaisia.

-Olin itse keskeisesti mukana niissä toimenpiteissä, joita valtiovalta pandemian aikana teki alkaen siitä hetkestä, kun 5. helmikuuta 2020 totesin pääministerille eduskuntaryhmämme kokouksessa, että nyt on tosi kyseessä. Runsaan kuukauden kuluttua siitä oli Suomeen julistettu poikkeustila ja valmiuslaki oli otettu käyttöön. Suurimman vastuun koronatoimista joutui kantamaan ministerimme Krista Kiuru, jota haluan julkisesti kiittää. Aina ei sitä kiitosta julkisuudessa siunaantunut. Itse olen tukenut häntä kaiken aikaa ja nyt sijaistan häntä valtioneuvostossa, Aki Linden totesi.

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden painopiste peruspalveluihin

Aki Lindenin tavoite ministerinä, kuten koko sosialidemokraattisen puolueen tavoite, on nopeasti ja tehokkaasti siirtää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluiden painopiste peruspalveluihin. Lääkäriin pitää päästä nopeasti, tutkimuksia ja hoitoa ja palveluja pitää antaa heti eikä vasta kärsimysten ja vaikeuksien räjähtäessä käsiin.

-Siksi toteutamme hoitotakuun. Hyödynnämme siinä myös yksityistä terveydenhuoltoa, sillä tavalla, että ostamme ihmisille palveluita, joista he itse eivät maksa enempää kuin julkisista palveluista, mutta pääpaino on luonnollisesti julkisten palveluiden kehittämisessä, ministeri Aki Linden puhui vappupuheessaan Raumalla ja Porissa.