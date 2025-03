Ministeri avautuu eduskunnassa: Kulttuurin säästöistä ei saada tietoa ennen vaaleja

Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie (kok.) sanoo, että kulttuurin tulevista säästöistä ei saada tietoa ennen huhtikuun vaaleja. Johannes Ijäs Demokraatti

– Olemme alkuvuoden aikana sopineet kolmen ministerin kanssa valmistelussa siitä, että ei mennä normaalin budjettivalmistelun aikataulun mukaan eli ei tuoda niitä elo-syyskuussa vaan tuotaisiin ne tähän keväälle niin, että käytännössä toukokuun alussa olisi sitten tiedossa se, että mistä se 75 miljoonaa euroa koostuu.

Talvitie korostaa medialle, että aikataulu aikaistuu joka tapauksessa.

– Me teimme etupainotteisesti päätös siitä, että me tuodaan tämän kevään aikana sen takia, että se on ihan kohtuullista, että ala on tietoinen myöskin että, että miten ne kohdentuvat.

Eduskunnan oppositiopuolueet päättivät tänään tehdä yhteisen välikysymyksen hallituksen lisäleikkauksista soteen ja koulutukseen. Puolueet ovat syyttäneet hallitusta leikkausten pimittämisestä.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) kertoi oppositioryhmien kokouksen jälkeen medialle, että välikysymys jätetään vielä tällä viikolla.

– Kyllä suomalaisilla on oikeus tietää, mistä ollaan leikkaamassa aivan näinä viikkoina, 170 miljoonaa sosiaalipalveluista ja erikoissairaanhoidosta ja 75 miljoonaa koulutuksesta, keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi totesi.

Talvitie vastaa kritiikkiin toistamalla, että aikataulua on kulttuurinkin osalta aikaistettu.

– Tässä on usean kuukauden aikaistus kyseessä siitä, että me saadaan ne tähän huhti-toukokuun vaihteeseen selville.

EDUSKUNNASTA niin ikään tavoitettu sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi sote-säästöistä, ettei spekuloi sen ohi, mitä vastuuvalmistelijat ovat asiasta jo sanoneet.

– En kommentoi mitään tähän teemaan liittyvää, koska vastuuvalmistelijat hoitavat asiaa, Grahn-Laasonen lausui medialle.

Demokraatin tietojen mukaan hallitus yrittää saada nyt viime vuonna päätettyjen sote-leikkausten kohdentamisesta päätöksiä aikaan valtiosihteerien työryhmässä. Hallituksesta on ennakoitu päätöksiä alkuviikosta, mutta vielä niitä ei ole kuulunut.

Hallituksessa kulttuurin ja opetuksen alalle tulevien tuoreiden leikkausten ymppäämistä jo viime vuonna sovittujen sote-leikkausten ohelle välikysymykseen pidetään opposition vaalitemppuna.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) muistuttaa Demokraatille, että pääministeri Orpo on sanonut, että asioita on tavoitteena valmistella ja valmistelu on käynnissä.

– Kyllä tässä tavoitteena on ollut niin kuin tuolla kyselytunnilla on vastattu, että sieltä tietoa olisi, mitä siellä sisällä on. Käsitykseni mukaan siellä valmistelu etenee siihen suuntaan.

– Kannattaa kysyä Kaisa Juuson (ps.) kabinetista, sieltä saa varmaan täsmällisen tiedon, missä mennään tällä hetkellä.

Orpo on luvannut tietoa leikkauksista ennen vaaleja.

Sosiaali- ja terveysministeri Juuso on sairauslomalla ja hänen valtiosihteerinsä työstää leikkauksia.

Juttuun lisätty ministeri Ikosen kommentit kello 15.32.