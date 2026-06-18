”Ministeri ei ole oman hallinnonalansa diktaattori” – Vasemmistoliitolta uhkaus Rydmanille

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä uhkaa sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmania (ps.) epäluottamuslauseella. Demokraatti Demokraatti

Ryhmä tiedottaa esittävänsä epäluottamuslausetta maanantain täysistunnossa, mikäli Rydmanin tällä viikolla esittelemiä sosiaali- ja terveysjärjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun.

Rydmanin esittelemien kriteerien mukaan avustusta ei jatkossa myönnettäisi järjestöille, joiden toiminta on ”keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön”.

Vasemmistoliitto huomauttaa, että yksi järjestöjen työn keskeinen osa on osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, jotta esimerkiksi vammaisten, lasten, nuorten ja vanhusten ääni kuuluisi myös päättäjien korviin.

− Tässä on kyse yhteiskunnallisen moninaisuuden ja moniäänisyyden vähentämisestä, ja sitä kautta demokratian kaventamisesta, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.

AVUSTUSTA ei jatkossa myönnettäisi myöskään järjestöille, joiden toiminta kohdistuu pääosin ”yhteen tiettyyn ei- terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään”.

Kirjaus on vasemmistoliiton mukaan ilmeistä syrjintää esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä sekä eri maahanmuuttajaryhmiä kohtaan.

Vasemmistoliitto kutsuu Rydmanin kriteerejä hämmentäviksi ja toteaa, ettei niille ole laajaa kannatusta edes hallituspuolueiden keskuudessa.

− Ministeri ei ole oman hallinnonalansa diktaattori, vaan hänen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Ministeri Rydman ei tätä selvästi ymmärrä, vaan pyrkii tukahduttamaan kansalaisyhteiskuntaa muiden puolueiden näkemyksistä piittaamatta, Koskela sanoo.

MIKÄLI vasemmistoliiton ryhmä aikeensa toteuttaa, kyseessä olisi jo toinen kerta, kun eduskunta äänestää Rydmanin luottamuksesta. Elinkeinoministerinä tuolloin toiminut Rydman sai eduskunnan luottamuksen kesäkuun 24. päivä vuonna 2024 äänin 92-76.

Kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen ja RKP:n Eva Biaudet äänestivät tyhjää.

Epäluottamuslauseen tekivät kaksi vuotta sitten SDP, vihreät ja vasemmistoliitto, jotka katsoivat Rydmanin hyökänneen julkisesti ministerin asemassa mediaa ja hänen toiminnastaan kertoneita naisia vastaan.

Täydennetty tiedoilla Rydmanin aiemmasta luottamusäänestyksestä klo 10.28.