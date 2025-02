Ministeri Häkkänen MT:lle: Euroopan taattava Ukrainan taistelukyky tarvittaessa yksin

Euroopalla pitää olla välitön kyky korvata tarvittaessa Yhdysvaltojen myöntämää tukea Ukrainalle, sanoo puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) Maaseudun Tulevaisuudelle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Näin pitää hänen mukaansa olla valmis toimimaan, jos Yhdysvallat pyrkii painostamaan rauhanneuvotteluja Ukrainalle sopimattomin ehdoin.

Häkkäsen mukaan tämä viestisi Ukrainalle, että he voivat jatkaa taistelua ja määrittää itse ehtoja Venäjälle.

- Apu pitää organisoida Euroopan unionin huippukokouksen kautta, ja sen pitää olla kristallinkirkas.

Häkkäsen mukaan EU:lta ja halukkailta mailta, kuten Britannialta ja Norjalta, pitää saada Ukrainalle merkittävä avoin valtakirja tilata aseistusta, mistä haluaa.

”He ovat sitoutuneet Natoon”

HÄKKÄNEN sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle myös pitävänsä Yhdysvaltoja edelleen luotettavana Nato-liittolaisena.

- Meillä oli perusteellinen kahdenvälinen tapaaminen uuden puolustusministerin kanssa. Hän sanoi, että he ovat sitoutuneet Natoon, mutta Euroopan maiden pitää maksaa enemmän omasta puolustuksestaan, Häkkänen sanoo.

- Nato-luottamus on hyvä, ja me tulemme jatkossa syventämään myös kahdenvälistä yhteistyötä. Suomen turvallisuuden kannalta on yhtä tärkeä tämä kahdenvälinen USA-suhde kuin koko Euroopan USA-suhde.