Ministeri Henriksson: ”Ei voi olla niin, että kaikki asiat, jotka koskettavat ihmisoikeuksia, ovat yhtäkkiä omantunnon kysymyksiä”

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (rp.) kutsuu tiistaina hyväksyttyä translakia tärkeäksi askeleeksi ihmisten itsemääräämisoikeuden kannalta. Eduskunta hyväksyi translain pitkällisten salikeskustelujen päätteeksi äänin 113-69. Vaikka uudistus oli kirjattu hallitusohjelmaan, lakiesitystä vastusti poikkeuksellisesti myös 13 hallituspuolue keskustan kansanedustajaa. Simo Alastalo Demokraatti

– Tältä osin kaikki ei mennyt niinkuin Strömsössä. Mutta pääasia on nyt se, että laki on hyväksytty suuressa salissa ja tällä mennään eteenpäin. Tänään otettiin erittäin iso ja tärkeä askel, Henriksson toteaa Demokraatille.

Keskustalaisten irtiotto oli odotettavissa ja lain tueksi riensi useita oppositiopuolue kokoomuksen edustajia. Henriksson kutsuu äänestystulosta selkeäksi.

– Tämä on laki, joka on jakanut mielipiteitä. Samalla se on laki, joka on tarpeen. Suomi on kuulunut niihin maihin, joissa lainsäädäntö ei ole ollut kaikilta osin sopusoinnussa kansainvälisten sopimusten ja suositusten kanssa.

Translain muutoksen myötä sukupuolen juridinen vahvistaminen ei enää edellytä lääketieteellisiä tutkimuksia vaan perustuu omaan ilmoitukseen. Myös ihmisoikeuksien kannalta kuohuttanut sterilisaatiovaatimus poistuu.

Translaki vastustaneet keskustalaiset toivat näkemyksensä esiin jo valtiokuntakäsittelyssä ja vetosivat omantunnon vapauteen.

– Ymmärrän kyllä, että tämä asia on vielä sellainen, joka on omantunnon kysymys samalla tavalla kuin yhdenvertainen avioliittolaki oli aikoinaan. Totta kai tästä eteenpäin täytyy miettiä, että ei voi olla niin, että kaikki asiat, jotka koskettavat ihmisoikeuksia, ovat yhtäkkiä omantunnon kysymyksiä, Henriksson sanoo.

TRANSLAISTA mietinnön tehneen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan SDP:n valiokuntavastaava Ilmari Nurminen kertoo olevansa äänestystulokseen henkilökohtaisesti tyytyväinen.

– Tässä on käyty kovaa keskustelua viikkoja. Vähän pelkäsin, että miten keskustan ja kokoomuksen eduskuntaryhmät tukevat lain etenemistä. Hyvä, että lopulta kävi näin. Lehterillä oli paljon henkilöitä, joille tämä asia oli varmasti todella tärkeä ja läheinen. Tulin tosi iloiseksi, että laki saatiin nyt korjattua vastaamaan tätä vuosituhatta, Nurminen toteaa.

Lakiesitykseen liittyvät voimakkaat ristiriidat aiheuttivat Nurmisen mukaan haasteita valiokuntatyölle.

– Keskustelussa ehkä näkyi se, ettei osa edustajista tunnistanut transhenkilöitä lainkaan. Mutta saimme aikaiseksi hyvän lopputuloksen, johon eduskunnan oli helppo yhtyä. Lopputulema on tärkein.

MYÖS eduskunnan sateenkaariverkoston puheenjohtaja Saara Hyrkkö (vihr.) on tuloksesta huojentunut.

– Jännitin viimeiseen asti. Viimeiset päivät on ynnäilty ääniä hyvinkin tarkkaan ja yritetty saada kasaan tilannekuvaa. Käsittääkseni paine kokoomuksen ja keskustan kansanedustajien suuntaan on ollut todella voimakasta. Ei ollut täysin selvää, että mihin lukemiin äänestys asettuu, mutta olin suhteellisen luottavainen lain läpimenon suhteen.

– Olen tosi iloinen, että eduskunnan enemmistö ymmärsi, miten tärkeästä asiasta tässä on kyse sille pienelle joukolle, jota asia koskee. Ainahan on niin, että kun eduskunnassa on korjattu sateenkaarioikeuksiin liittyviä epäkohtia, vastustus on ollut todella voimakasta. Niin tälläkin kertaa, mutta lopputulos on hyvä.

Hyrkkö pitää omantunnon vapauteen vetoamista ihmisoikeuskysymyksissä historiallisena jäänteenä.

– Henkilökohtaisesti pidän sitä aika omituisena. Minusta näissä, jos joissakin kysymyksissä, pitäisi olla selvää, että valtiolla on vastuu huolehtia kansalaistensa yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ei sen pitäisi olla asia, josta voi tällä tavalla poiketa. Varsinkin kun kyseessä on hanke, joka on kirjattu hallitusohjelmaan ja josta on hallitusneuvotteluissa aivan yksiselitteisesti sovittu.