Ministeri Junnila kaivoi itsensä vuorokaudessa kuoppaan, joka edellyttää englanninkielisiä irtisanoutumisia

Elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) toinen työpäivä valtioneuvostossa on pitänyt sisällään englanninkielisen tviitin, jossa Junnila sanoutuu irti 1940-luvun Euroopassa toteutetusta juutalaisten kansanmurhasta. Simo Alastalo Demokraatti

Torstaina klo 16 jälkeen ministeri Junnila tuli Twitterissä julki seuraavalla kansainvälistä yleisöä tavoittelevalla lausunnollaan: ”I condemn holocaust, antisemitism and all antisemitic acts completely.”

Lausunto on kannatettava. Suurin osa on samaa mieltä, mutta moni ehkä miettii, miksi minister Junnila (ps.) from Finland sanoo tämän juuri nyt?

Lausuntoon täytyy sisältyä suurta henkilökohtaista hätää.

On vaikea ymmärtää miten uuteen työhuoneeseensa vielä asettuva Junnila, joka testasi eilen ensimmäistä kertaa eduskunnan ministeriaitiota, on onnistunut kaivamaan itsensä englanninkielisiä irtisanoutumisia edellyttävään kuoppaan. Näin on kuitenkin käynyt.

SUOMALAINEN yleisö, joka on kuluneen vuorokauden aikana lukenut lehtiä, tietää, että taustalla on Junnilan vanhojen vaalimainosten ja hänen parin vuoden takaisen puhetilaisuutensa pintaantuminen.

Junnila kampanjoi taannoin ehdokasnumerolla 88. Numero oli tietysti arvottu. Siitä ei voi Junnilaa syyttää. Mutta kun aakkosten kahdeksas kirjain on h ja niitä laittaa kaksi peräkkäin, kansallissosialismin ystävä näkee edessään heil Hitler -tervehdyksen, jonka kirjoittaminen tai ääneen sanominen herättää sivistysvaltioissa hyvästä syystä voimakkaita reaktioita.

Siksi nykyajan natsit ovat suosineet muun muassa numeroita.

Junnilalle 88 ja sen sisältämä symboliikka olivat asioita, joilla sopi julkisesti vitsailla, kuten hän nyt kertoo tehneensä. Ministerinä hän ymmärtää “vitsiään” myös katua. Mutta vaalimainoksissa näyttäisi olevan muutakin. Junnilan väitetään lisänneen ainakin yhteen mainokseensa myös luvun 14, joka viittaa samassa natsien symboligenressä neljääntoista sanaan, valkoisen ylivallan julistukseen.

Sattumaa ja vitsiä tämäkin?

JUNNILALLA on erikoinen huumorintaju. Tai sitten hän on lisännyt mainoksiinsa fasistista symboliikkaa vakavissaan saadakseen kannatusta. Tai sitten hän kannattaa fasistisia ajatuksia ja hakee niillä itselleen kannatusta. En näe edessäni yhtään myönteistä elinkeinoministerin vienninedistämispyrkimyksiä vauhdittavaa tulkintavaihtoehtoa.

Päälle tulee vielä Junnilan esiintyminen äärioikeiston Kukkavirta 188-tapahtumassa Turussa kesällä 2019. Siellä Junnilan puhetta oli kuulemassa muun muassa lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä. Porukkaa, jolle 88 ja 14 eivät ole sattumanvaraisia numeroita.

Huomenna on juhannus. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko (kok.) päätti oman urakkansa täysistunnossa kehottamalla kansanedustajia pysymään pinnalla.

Junnilalle pinnalla pysyminen saattaa olla poliittisesti totinen urakka.