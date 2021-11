Ministeri Lintilä Woltin jättikaupasta – ”Haarukan pystyi ennakoimaan”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ilahtui ruokalähettipalvelu Woltin jättimäisestä yrityskaupasta. Wolt myytiin viime yönä yhdysvaltalaiselle Door Dashille Suomen taloushistorian suurimpiin kuuluvassa kaupassa seitsemällä miljardilla eurolla. Simo Alastalo Demokraatti

– Hyvä juttu. Totta kai haluaisimme, että yritykset pysyvät Suomessa, mutta on luontevaa, että yritys katsoo kehitysmahdollisuuksiensa olevan parhaat tuollaisen kaupan kautta, Lintilä sanoo.

Suomen tilanne on start up -yritysten suhteen Lintilän mukaan eurooppalaisessa vertailussa erinomainen.

– Olemme aivan ylivoimainen ykkönen, kun start upeihin tulleet sijoitukset suhteutetaan bruttokansantuotteeseen. Se on noussut yllättävän äkkiä. Vuonna 2020 sijoituksia oli enemmän kuin vuosina 2016 ja 2017 yhteensä. Suomalaisiin start upeihin sijoitettiin viime vuonna 950 miljoonaa euroa. Suomalaisten start upien brändi on hyvä ja Suomi on kiinnostava ja turvallinen sijoituskohde.

Start upit ovat Lintilän mukaan tulevaisuuden kansantalouden tukijalkoja.

”Suomen ei pidä ylireguloida alustataloutta.”

– Metsäteollisuudella ja metalliteollisuudella tulee olemaan rooli jatkossakin, mutta start upeilla tulee olemaan iso merkitys.

Lintilä ei ole suomalaisittain valtavasta 7 miljardin kauppasummasta yllättynyt.

– Hehän saivat tammikuussa yhtenä sijoituksena 440 miljoonaa vaikka takoivat samaan aikaan pitkää miinusta. Haarukan pystyi viime tammikuun perusteella ennakoimaan.

Julkisuudessa on keskusteltu tarpeesta parantaa Woltin työntekijöiden asemaa. Parhaillaan ruokalähetit ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka eivät tee työsuhteista työtä. Lintilän mukaan mahdollisen sääntelyn ei pitäisi haitata yritysten kansainvälisiä menestysmahdollisuuksia.

– Suomen ei pidä ylireguloida alustataloutta. Kansallisesta sääntelystä ei saa tulla verkkoa EU-sääntelyn verkon päälle. Niiden pitäisi olla selkeästi linjassa.