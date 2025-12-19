Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

19.12.2025 15:49 ・ Päivitetty: 19.12.2025 15:49

Ministeri MTV:llä: Selvitys koulujen erikoisuudesta

MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA

Opetusministeri, RKP:n puheenjohtaja Anders Adlercreutz kertoo MTV:n haastattelussa aikovansa käynnistää selvityksen siitä, pitäisikö koulujen uskonnonopetus korvata yhteisellä katsomusaineella.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Nykyinen tilanne, jossa eri uskontokunnat ja elämänkatsomustietoa opiskelevat lapset käyvät eri tunneilla, on Adlercreutzin mukaan johtanut moniin käytännön ongelmiin.

Lukujärjestyksiä on hankala sovitella ja lapset ryhmitellään uskontokunnan perusteella, vaikka tarvetta olisi kasvattaa ymmärrystä.

Yhteisillä tunneilla koululaiset saisivat tuntumaa sekä omaan uskontoonsa että muiden oppilaiden uskontoihin.

Adlercreutz arvioi, että nykyinen hallitus ei välttämättä pysty tai ehdi käsitellä selvitystä.

- Voi olla, että tämä on asia, joka menee seuraaviin hallitusneuvotteluihin ja nostetaan siellä pöydälle, hän arvioi MTV:lle.

Hallituspuolueista etenkin kristillisdemokraatit on vastustanut kaikille yhteistä katsomusainetta. Puolueessa on ajateltu, että siihen siirtyminen rapauttaisi kristinuskon kulttuuriperintöä ja arvopohjaa Suomessa.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
19.12.2025
”Ay-liike näyttäytyy tämmöisten setämiesten liikkeenä” – STTK:n kenttäväki toivoo enemmän nuoria mukaan
Lue lisää

Simo Alastalo

Politiikka
19.12.2025
SDP:n ryhmänjohtaja Tuppurainen huomautti rivistä livennyttä Pia Hiltusta
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
18.12.2025
Else-Mai Kirvesniemi: Miljoonat palkansaajat odottavat meiltä parempaa yhteispeliä
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
19.12.2025
Arvio: Kohtaus, joka sinkosi Maria Schneiderin kohutuksi tähdeksi – ja suisti radaltaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU