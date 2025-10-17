Ministeri Ranne: Ratkaisuja STT:n tilanteeseen ei ole luvassa tänä vuonna

Ratkaisuja uutistoimisto STT:n tilanteeseen ei tule vielä tämän vuoden puolella liikenne- ja viestintäministeriöstä, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) STT:lle. Työ on ministeriössä hänen mukaansa vielä kesken eikä mitään poliittisia päätöksiä ole tehty.